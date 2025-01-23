Как научиться не злиться и не выплескивать агрессию на окружающих

Когда на нас кричат, зачастую хочется ответить тем же. Но от этого становится плохо всем. Как победить агрессивность? Что делать, когда на тебя орут, и как не срываться на людей?

Сегодня наш эксперт — Юлия Курачинова, клинический психолог Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева.

— В обычной жизни легко припомнить такие ситуации: сосед припарковался на «наше» место, ребенок громко плачет в магазине, бабуля замешкалась у кассы, встали в пробку и опаздываем на работу… Злость взрывает нас, как порох. Почему это происходит? Почему человек так легко выходит из себя?

— Эмоции — это то, что мы ощущаем, чувствуем внутри на физическом уровне. Механизм запускается вследствие наших мыслей, убеждений. Есть определенная ситуация, мы ее увидели через призму своих убеждений — в ответ происходит выброс гормонов. Это может быть любая эмоция: от радости и счастья до гнева и злости.

Раздражение, злость и гнев — это так называемое гневливое семейство. Сначала мы чувствуем раздражение, злость, затем более сильную эмоцию — гнев. Агрессию мы уже выражаем, это элемент нашего поведения. Мы можем выражать ее словесно — накричать на кого-то — или физически — ударить, пнуть, толкнуть. Агрессия может быть пассивной, в таком случае мы можем уколоть человека злым словом, как-то съязвить.

Есть так называемая смещенная агрессия. На работе на вас накричал начальник, вы пришли домой и накричали на мужа. Он, в свою очередь, — на ребенка. А ребенок пошел и накричал на кота.

Кстати, здесь играет роль не только воспитание в семье, но и генетика. Если дедушка вспыхивал как спичка, папа был излишне эмоционален и раздражителен, то есть вероятность, что и ребенок будет таким.

Что же с этим делать? Или поменять свое отношение к ситуации, или изменить саму ситуацию. Меняем ситуацию — эмоции перерождаются во что-то другое. Выехали из пробки — ситуация изменилась, наши гневливые эмоции ушли. В магазине можно перейти в другую кассу или дистанцироваться от происходящего: надеть наушники, посмотреть в окно, полистать новости в телефоне… Это самый короткий путь.

Очень важно принять тот факт, что мы не на все можем повлиять и что другие люди — они другие! И если они своим поведением будоражат вас, это не потому, что вы плохой человек, а потому, что они привыкли так действовать.

У нас возникают эмоции, когда есть потребность в чем-то, но мы не можем ее реализовать.

Например, стыд — это потребность в поддержке, страх — в безопасности, обида — в понимании, уважении, злость — в защите, тоска — в контакте, одиночество — потребность в отношениях. Если мы эти потребности сможем реализовать, то и эмоции уйдут.

Любая эмоция — это всегда сигнал к действию. Но дей­ствовать нужно конструктивно, взвешенно.

— Как бороться с отрицательными эмоциями? Как побеждать негатив каждый раз, когда только-только чувствуешь закипающую злость?

— Одна из причин того, что мы «закипаем», — неправильное восприятие ситуации, так называемые когнитивные ошибки, искажения. Например, человек стоит в пробке, он раздражен, «закипает»… Здесь можно применить так называемый метод падающей стрелы или технику вертикального спуска — обратить внимание на свои мысли и попробовать докопаться до истины:

— Почему я сейчас испытываю такие эмоции?

— Я боюсь опоздать на работу.

— Что будет, если опоздаю?

— Будет ругать начальник.

— И что дальше?

— Меня уволят…

Насколько велика вероятность такого исхода событий? Она очень мала! Так стоит ли так раздражаться?

Обязательно нужно задать себе вопрос: «Что я могу сделать сейчас?»

Позвонить начальнику и предупредить, что я в пробке. Включить радио или аудиокнигу и попытаться получить удовольствие от времени, проведенного за рулем.

— Агрессия — как пар в чайнике — требует выхода. Надо ли его давать? Или лучше давить эмоции, терпеть?

— Любая эмоция обязательно найдет выход. Рано или поздно. У кого-то — вот в такое непродуктивное поведение, за которое потом все равно будет стыдно. У кого-то — в психосоматику, тревожные расстрой­ства, депрессию. Выход давать надо.

— Помогают ли такие извест­ные по фильмам приемы: бить тарелки, кричать в пустынном месте?.. Или больше помогут вкусная еда и хороший секс? Медитации? Йога? Музыка?

— Если вы пришли домой взбудораженными, то сначала лучше пойти в ванную, продышаться, умыться прохладной водой, а уже потом выходить к родственникам. Беседа обязательно пойдет в другом тоне. То же самое, когда мама заглянула в детскую — а там снова бардак. Не начинайте разговор прямо сейчас, остыньте и только потом действуйте.

Побить посуду и покричать в моменте, например на совещании, не получится. После работы — пожалуйста.

Из перечисленных способов самый эффективный — медитация и йога. Здесь мы как раз учимся «отцепляться» от того, что происходит вокруг. Учимся концентрироваться на текущем моменте. Основная работа должна быть со своими мыслями и убеждениями.

— Есть ли меры профилактики? Еда, сон, движение помогут?

— Режим дня, умеренная, но регулярная физическая нагрузка, прогулки на свежем воздухе, разнообразное, вкусное, сбалансированное питание — все это поможет. Если сами не справляетесь с эмоциями — обращайтесь за помощью к психотерапевтам. Врачи вам помогут.

— Что делать, если на вас орут? В очереди, в транспорте, в поликлинике?..

— Самое главное — понимать, что вы тут вообще ни при чем. Это убеждения того человека, который кричит. Его видение ситуации. Самое лучшее — дистанцироваться от этого человека, отойти, перейти на другую сторону улицы. Можно сказать: «Я сейчас с вами не хочу продолжать разговор в таком тоне». Если это происходит в интернете — выйти из беседы.

Кстати! Тибетская медицина говорит о том, что агрессия — это не только из-за скверного характера, но и из-за проблем со здоровьем. Такой эффект дают проблемы с печенью и желчным пузырем. Об этом писали еще древние

врачи: если гневаешься — проверь печень.