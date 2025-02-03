Бохо-шик, «голая» одежда и office core: тульский стилист рассказала о 8 модных трендах 2025 года

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Мода не стоит на месте, и уследить за ее капризами, новинками и актуальными трендами сложно.

Сегодня в этом нам поможет эксперт, основатель студии стиля DruGAYA Гая Петросян.

Итак, в 2025 году в тренде…

Приталенные формы



Christian Dior, весна 2025.

Мир устал от гипертрофированного оверсайза. Приталенные силуэты, характерные для моды 50-х годов, возвращаются. У женских жакетов снова появляется талия, которая не подчеркивалась в течение последних десятилетий. Девушки, предпочитающие приталенность, использовали ремни для создания женственного силуэта, но теперь такой крой стал сам по себе трендом.

70-е возвращаются

Актуальны куртки-пилоты, дубленки, крупные очки-авиаторы.

В моде бохо-шик! В XX веке наряды из летящих тканей стали символом свободы — сначала они сменили тесные корсеты, а в 60-х подобную одежду надели хиппи. Бохо-шик — это просторные вещи: прямые свободные платья, струящиеся юбки, разлетающиеся туники, брюки-клеш, блузы с рукавами-буфами.

Office core



Ralph Lauren.

Жакеты и зауженные брюки, юбки-карандаши, тонкий трикотаж, строгие лодочки и даже галстуки — в этом сезоне впервые за долгое время на подиуме появились базовые элементы гардероба офисного работника.

Дизайнеры окунулись в корпоративную жизнь и переосмыслили деловой стиль.

Стремясь избежать стереотипного образа «офисного менеджера», модники экспериментируют с элементами деловой одежды: смешивают их с повседневными или даже эпатажными деталями, что позволяет создать новое прочтение стиля.

«Голая» одежда



Jean-Paul Gaultier, весна 2025.

Полупрозрачные платья, кружевные брюки и топы сегодня на пике популярности вечерней моды. Если ранее подобные наряды мы наблюдали исключительно на красных дорожках мероприятий, таких как «Оскар» или Каннский кинофестиваль, то теперь модные иконы уверенно демонстрируют свои образы на вечеринках или ужинах в компании друзей. Одежда, которая ранее считалась уместной только для светских мероприятий, теперь получает новую жизнь в повседневной моде, вызывая интерес и обсуждения в обществе.

Уверенность и смелость в выборе наряда становятся неотъемлемыми характеристиками современных женщин, которые готовы экспериментировать со стилем и подчеркивать свою индивидуальность.

Мех



Filippa K.

Еще один актуальный тренд — искусственный мех. В предыдущие годы искусственный мех явно отличался от натурального, например, по цвету. А в этом сезоне в моде варианты, максимально напоминающие натуральные по дизайну и внешнему виду. Порой их практически невозможно отличить.

Ближе к коже

Одежда, выполненная из материалов, имитирующих кожу крокодила и змеи, сегодня занимает лидирующие позиции в модном мире. Если дресс-код не позволяет вам создать полный образ в этом стиле или надеть оригинальную верхнюю одежду, подумайте о том, чтобы включить в свой гардероб хотя бы одну вещь, такую как брюки или жилет.

Заниженная талия

Модное явление, популярное в 2000-х и вернувшееся к нам сегодня, пришлось по душе далеко не всем. Подобные решения искажают пропорции и прибавляют пару лишних килограммов, особенно если девушка не обладает модельной стройностью. Тем не менее дизайнеры продолжают включать в свои коллекции изделия с заниженной линией талии, которые с готовностью принимают и приобретают почитатели их брендов.

Цветные колготки

Наивысшей степенью популярности в этом модном сезоне пользуются колготки красного цвета. При этом остальные вещи в образе рекомендуется выбирать не акцентные, не привлекающие внимания. Это касается как кроя, так и градуса стилистической выразительности.