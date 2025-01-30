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  5. 30 января: микроскопическая «Змейка» и от дисциплинарной меры до новой награды - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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30 января: микроскопическая «Змейка» и от дисциплинарной меры до новой награды

30 января: микроскопическая «Змейка» и от дисциплинарной меры до новой награды

Доброе утро! Новый день – новые хорошие новости!

Сегодня в Туле ожидается небольшой дождь, а воздух прогреется до +6 градусов.

Программист Патрик Гиллеспи представил свою версию знаменитой игры «Змейка». Эта микроскопическая интерпретация игры использует субпиксели LCD-дисплея, что делает её практически невидимой для глаз без специального микроскопа. 

В отличие от традиционных цветовых пространств, таких как SRGB, для отображения движения в игре Патрику пришлось прибегнуть к нестандартному цвету, чтобы избежать «просачивания» света, которое могло бы повлиять на соседние субпиксели. Это решение позволило создать визуальный эффект, который подчеркивает инновационный подход разработчика.

Игроки могут испытать эту необычную версию «Змейки» прямо в браузере. Несмотря на свои крошечные размеры и сложную технологию, новая игра сохраняет дух оригинала, предлагая пользователям взглянуть на знакомую классику с совершенно другой стороны.

Сегодня просыпаемся в компании Benson Boone - Beautiful Things.

В январе 2024 года корги по имени Фу Цзай начал службу в Бюро общественной безопасности города Вэйфан, Китай. Он быстро зарекомендовав себя как талантливый специалист по поиску взрывчатых веществ.

Однако на итоговом подведении результатов года пес был лишен годовой премии из-за того, что уснул на посту и испортил свою миску с едой. Это вызвало бурю эмоций в интернете, где за его приключениями следят почти 400 тысяч подписчиков.

В ответ на общественный резонанс полиция выпустила видео, где показали, что Фу Цзай получил подарочный набор к Лунному Новому году с деликатесами и специальным блюдом «Искушение Будды». В итоге, в субботу он был награжден премией «Бросая вызов судьбе», а руководство Бюро выразило надежду на его дальнейший профессиональный рост. 

Погружаясь в бездну океана, мы оставляем за собой мир поверхностных забот и открываем двери в загадочный мир, скрытый под гладью морских волн. Каждое мгновение в этом подводном царстве наполнено жизнью и тайнами, которые ждут своего открытия.

Загадочного настроения!

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сегодня, в 06:00 0

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