Каяра. Путь судьбы

Премьера: 30.01.2025

Режиссер: Сезар Селада

Жанр: Анимационный, Приключение

Продолжительноcть: 90 минут

Возрастные ограничения: 6+

Отважная Каяра из империи инков с детства мечтала быть частью престижной лиги посланников. Но ни ее смелость, ни ее смекалка не могут победить существующие предрассудки. Бросая вызов судьбе, Каяра отправляется в захватывающее путешествие по просторам вокруг таинственного Мачу-Пикчу. Однако она и не догадывается, что скоро в ее руках окажется судьба ее племени и затерянного Золотого города.