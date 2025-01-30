Каяра. Путь судьбы
Премьера:
30.01.2025
Режиссер:
Сезар Селада
Жанр:
Анимационный, Приключение
Продолжительноcть:
90 минут
Возрастные ограничения:
6+
Отважная Каяра из империи инков с детства мечтала быть частью престижной лиги посланников. Но ни ее смелость, ни ее смекалка не могут победить существующие предрассудки. Бросая вызов судьбе, Каяра отправляется в захватывающее путешествие по просторам вокруг таинственного Мачу-Пикчу. Однако она и не догадывается, что скоро в ее руках окажется судьба ее племени и затерянного Золотого города.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
28 января, вторник 00:00
28 января, вторник 00:00
6 июля - 1 февраля 2024
11 декабря - 29 января 2024
29 января - 5 февраля
14 - 29 января