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Беспринцыпные чтения

Беспринцыпные чтения

7 февраля в Городском концертном зале популярный автор Александр Цыпкин и известный актер Гоша Куценко прочтут рассказы из нового шестого сборника автора «Гуднайт, Америка, О».

В программу войдут сразу все жанры: антиутопия, фантастика, лирическая комедия и драма. Также писатель прочтет одни из лучших своих рассказов: наделавшая шуму антиутопия «Децимация на Стиксе» о жестком социальном эксперименте в конце двадцать первого века, раскрывающем суть тоталитарного общества.

Проект «БеспринцЫпные чтения» был создан в 2015 году Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц. К участию были приглашены главный редактор журнала Maxim Александр Маленков. «БеспринцЫпные чтения» — один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени, в рамках которого современную отечественную прозу читают со сцены сами авторы и ведущие российские актеры. 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
7 февраля 2025, пятница
19:00
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