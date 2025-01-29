7 февраля в Городском концертном зале популярный автор Александр Цыпкин и известный актер Гоша Куценко прочтут рассказы из нового шестого сборника автора «Гуднайт, Америка, О».



В программу войдут сразу все жанры: антиутопия, фантастика, лирическая комедия и драма. Также писатель прочтет одни из лучших своих рассказов: наделавшая шуму антиутопия «Децимация на Стиксе» о жестком социальном эксперименте в конце двадцать первого века, раскрывающем суть тоталитарного общества.



Проект «БеспринцЫпные чтения» был создан в 2015 году Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц. К участию были приглашены главный редактор журнала Maxim Александр Маленков. «БеспринцЫпные чтения» — один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени, в рамках которого современную отечественную прозу читают со сцены сами авторы и ведущие российские актеры.