Ловцы забытых голосов

Страна: Япония

Премьера: 17.11.2011

Режиссер: Макото Синкай

Жанр: Анимационный, Аниме, Приключение, Фэнтези, Драматический

Продолжительноcть: 116 минут

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 7.00

Юная Асуна живет с вечно пропадающей на работе матерью и после школы любит забираться на скалу, чтобы послушать радио, доставшееся от умершего отца. Однажды в этом своем секретном месте она знакомится с загадочным юношей Сюном, который говорит, что пришел из далекой страны Агартхи. Эта встреча становится началом полного приключений путешествия в волшебный мир, где Асуне предстоит столкнуться с потерями и обрести надежду…