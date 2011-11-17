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Ловцы забытых голосов

Ловцы забытых голосов

Страна:
Япония
 
Премьера:
17.11.2011
 
Режиссер:
Макото Синкай
  
Жанр:
Анимационный, Аниме, Приключение, Фэнтези, Драматический
  
Продолжительноcть:
116 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
7.00
 
 

Юная Асуна живет с вечно пропадающей на работе матерью и после школы любит забираться на скалу, чтобы послушать радио, доставшееся от умершего отца. Однажды в этом своем секретном месте она знакомится с загадочным юношей Сюном, который говорит, что пришел из далекой страны Агартхи. Эта встреча становится началом полного приключений путешествия в волшебный мир, где Асуне предстоит столкнуться с потерями и обрести надежду…

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