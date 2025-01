Где поесть хумус в Туле?

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фастфуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Хумус — закуска родом из Израиля и арабских стран. Его готовят из нутового пюре с добавлением кунжутной пасты, оливкового масла и пряностей.

Хумус стал обязательной позицией в меню модных кафе и ресторанов, завоевав сердца веганов, постящихся и любителей необычной кухни.

Myslo пробовал хумус в:

Цена: 850 руб.

Вес: 270 г.

Время ожидания: 10 мин.

Обедать в «Магадане» — удовольствие не из дешевых. Согласитесь, камчатский краб в вашу тарелку за 300 деревянных точно не полезет. Однако нам посчастливилось попробовать ползучего гада на нутовой подушке. Стоило ли оно своих денег?

Определенно да! Нежное мясо краба идеально сочетается с сочными томатами, хрустящими баклажанами из фритюра и сладковатым булгуром.

Отдельно отметим тайский соус. Солоновато-сладкая заправка гармонирует с каждым ингредиентом и приводит многообразие вкусов к общему знаменателю.

В основе блюда — пресноватый, нежирный хумус. Текстура у него неоднородная — зернистая, напоминающая кашицу. Во рту он будто распадается на пасту и жидкую составляющую.

Яркие топинги вносят разнообразие в «монотонный» хумус. Получилось вкусное полноценное блюдо — идеально для легкого, но сытного обеда.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 350 руб.

Вес: 255 г.

Время ожидания: 8 мин.

Хумус в Bary просто «хороший». Аромат свежего шпината мы почувствовали еще до того, как официант поставило блюдо на стол. Закуска украшена миксом семечек — с ними сдержанный вкус хумуса становится интереснее.

Паста имеет приятную бархатистую текстуру. На вкус очень масляная и в меру соленая. Подкачала пита: сладковатая лепешка сухая, жуется с большим трудом.

Хороший вариант в своей ценовой категории без лишних изысков.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Цена: 570 руб.

Вес: 270 г.

Время ожидания: 9 мин.

Хумус из Ten — еще один претендент на звание лучшего блюда в этой подборке. Рецепт, как нас предупредили, неклассический: с пряностями (зира и кориандр), зеленой сальсой и вешенками во фритюре.

Пюре из нута получилось густым и довольно соленым. Сверху посыпано луком, миксом семечек и полито соусом на основе зелени. Хумус уже можно есть просто так или вприкуску с хрустящим хлебом — его подают на отдельном блюдце, — и будет вкусно.

Но вешенки делают эту закуску по-настоящему запоминающейся. Теплые и сочные, с интенсивным грибным вкусом, в тонкой хрустящей панировке... Объедение!

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 340 руб.

Вес: примерно 120 г.

Время ожидания: 8 мин.

Well Well Well — единственное заведение из списка, которое подает хумус в качестве закуски. Другие рестораны пытались удивить разнообразием продуктов и большой порцией. Здесь всего 100-120 г, однако это не делает блюдо хуже. Наоборот: изысканный стартер подготовит к основному приему пищи или подойдет в качестве дополнения к напиткам.

Кунжутно-нутовое пюре, сдобренное оливковым маслом, пряное на вкус и зернистое по консистенции — кусочки бобов похрустывают на зубах.

Подали закуску с тремя ломтиками багета. Хлеб подогрели — мелочь, а приятно. Топинг можно выбрать: к хумусу положат вешенки с вялеными томатами, чоризо и сумах или ферментированные абрикосы. Мы выбрали последний вариант — такое сочетание показалось нам необычным.

И не прогадали. Абрикосы сохранили фруктовую сладость и сок, а за счет ферментации стали мягкими и приобрели легкую кислинку в послевкусии.

Дополняют ее ростки кервеля. На стандартную микрозелень — усики горошка или листочки базилика — он не похож. У кервеля свой неповторимый, свежий вкус. За оригинальное вкусовое решение и грамотную подачу ставим хумусу из Well Well Well высшую оценку!

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 430 руб.

Вес: 370 г.

Время ожидания: 10 мин.

Хумус здесь подают сразу с несколькими добавками: кисло-сладкими вялеными томатами, свежим шпинатом и кинзой, миксом семечек и хрустящими артишоками.

Последний ингредиент, пожалуй, самый интересный: напоминает нечто среднее между орехами, горошком и — внезапно — сочным куском жареного мяса.

Не менее интересной оказалась тортилья — «теплый» мучной, сладковатый вкус. С соком лимона еще лучше!

Отнимем балл за навязчивую горчинку — она блюду совсем не идет.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Самое дорогое блюдо — «Магадан» (850 руб.).

Самое дешевое блюдо — Well Well Well (340 руб.).

Самая скромная порция — Well Well Well (120 г).

Самая большая порция — Salden`S портерхаус (370 г).

Самое вкусное блюдо, по мнению редакции Myslo, — Ten.