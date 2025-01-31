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  5. 8 лучших комментариев: 24 января - 31 января - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
8 лучших комментариев: 24 января - 31 января

8 лучших комментариев: 24 января - 31 января

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

После жалобы читателя Myslo на газоне на ул. Советской установили полусферы

- 2 -

С марта в трудовом законодательстве легализуют понятие «отгул»

- 3 -

В Госдуме предложили создать реестр владельцев самогонных аппаратов

- 4 -

Илья Беспалов: «Молодежный центр на Одоевском шоссе стал местом притяжения»

- 5 -

Общественники осмотрели место строительства веломаршрута «Лев Толстой»

- 6 -

Экс-глава администрации Суворовского района назначен заместителем исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области»

- 7 -

Shaman и Екатерина Мизулина объявили, что приедут с концертом в одну из российских школ

- 8 -

Где поесть хумус в Туле?

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6 лучших комментариев: 17 января - 24 января
6 лучших комментариев: 17 января - 24 января
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