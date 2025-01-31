8 лучших комментариев: 24 января - 31 января

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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После жалобы читателя Myslo на газоне на ул. Советской установили полусферы
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С марта в трудовом законодательстве легализуют понятие «отгул»
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В Госдуме предложили создать реестр владельцев самогонных аппаратов
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Илья Беспалов: «Молодежный центр на Одоевском шоссе стал местом притяжения»
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Общественники осмотрели место строительства веломаршрута «Лев Толстой»
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Экс-глава администрации Суворовского района назначен заместителем исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области»
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Shaman и Екатерина Мизулина объявили, что приедут с концертом в одну из российских школ
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Где поесть хумус в Туле?
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