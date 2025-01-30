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Ничего святого: возмущенные туляки сняли на камеру всех, кто устроил общественный туалет на тропе к храму
Кадры предоставлены читателями

Ничего святого: возмущенные туляки сняли на камеру всех, кто устроил общественный туалет на тропе к храму

«Безбожники испражняются прямо на дороге перед святым источником!» – говорят жители села Архангельского.

В редакцию Myslo поступило письмо от жителей села Архангельского. Они рассказали, что их не слишком сознательные соседи превратили тропу, ведущую к святому источнику и часовне Архангела Михаила, в общественный туалет.

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Мужчины и женщины, справляющие малую и большую нужду прямо на тропинке, регулярно попадают в объектив камеры, установленной на территории одного из домов.

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– Садятся прямо перед воротами и испражняются без всякого стеснения. Гадят (в самом прямом смысле) даже вокруг купели! Это до какой же степени нужно не уважать себя, а потом ещё и нести по, пардон, засранной дороге святую воду! Безбожники! – возмущаются наши читатели.

Желающих облегчить не только душу, но и тело, местные жители наблюдают круглый год: зимой и летом. Даже крещенские морозы им не страшны!

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– В прошлом году после Рождества мы сами чистили дорожку к источнику, чтобы батюшка и верующие могли пройти, – говорится в письме. – Это было невыносимо: через каждые полметра попадались «мины», оставленные этими засранцами!

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