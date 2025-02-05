«Все поэты — нытики», или Кто допустил «Поэтический беЗпредел» в Туле?

Автор фото Катрин Струве.

Они читают стихи в кабаках и собирают полные залы. Myslo выяснил, в чем их секрет.

С рифмой Дмитрий Савкин (на фото в центре) подружился еще в детстве. Но писать для себя, потому что есть такая потребность, это одно, а находиться среди единомышленников и обсуждать с ними свое творчество — совсем другое.

Классические поэтические вечера в Туле периодически проходят, Дмитрий неоднократно их посещал, но это было не то. Хотелось выйти за рамки закостенелого шаблона, не придерживаться общепринятого лиричного образа стихослагателя, а встречаться с коллегами по рифмам без пафосности, с драйвом — как с друзьями. И выход нашелся.

— В Туле было много мероприятий поэтического характера, но они быстро сходили на нет. А все потому, что не было юмора и всё было организовано слишком серьезно. И вот тогда-то я и понял, что нужно организовать «Поэтический беЗпредел» (ПБ), — вспоминает Дмитрий.

Идея ПБ, возможно, витала в воздухе. Вскоре оказалось, что не один Дмитрий искал подобные мероприятия. Среди них — Александр Хайд.

— Я родом из поселка Приупского Киреевского района. В детстве был странным товарищем, который разговаривает сам с собой, — рассказывает Александр. — Уверен, что все поэты — нытики: «О-о-о, мое сердце разбито, запишу это в блокнот, буду ходить и носить этот стих у сердца...» Многие приходят в поэзию таким образом, и у меня та же «шляпа» была. Я такой: «Напишу стих, и никто не узнает об этом!»

А потом захотелось не просто «в стол» писать, появилась потребность пойти в массы. А где же найти эти массы? Долго искал единомышленников. Тоже ходил по различным поэтическим мероприятиям, но они все мне казались чопорными. Нет, у них много сторонников, и пусть они будут! Но мне нужен был другой формат.

Написал в «Подслушку», где в Туле читают стихи, — мне ответил Дима и пригласил принять участие в его мероприятии. Это был пятый по счету «Поэтический беЗпредел». И это оказалось тем, что мне нужно. Так и началась наша дружба. Выяснилось, что я вроде бы неплохой поэт и даже своя аудитория нашлась. Получается, что я не ерундой занимаюсь.

Дима не понимает, какую волну он запустил для поэтов Тулы! У меня были периоды в жизни, когда я жил от ПБ до ПБ!

Сегодня «Поэтический беЗпредел» — это микс из поэзии, юмора и музыки, приправленный «соусом» а-ля стендап.

— Мы читаем стихи в кабаках, все в лучших традициях русской поэзии 20-х годов прошлого века. Никакого чопорного слога, а все люди простые — наш микрофон открыт для всех и каждого. Если ты пришел, если тебе зашло, то оставайся! Тебе все будут рады, — рассказывает Александр. — Были люди, которые смотрели свысока: «Как так можно?» Уходили и больше не возвращались. И это нормально. Мы не стремимся объединить всех поэтов, а только тех, кому близок наш формат.

Постоянного места дислокации у участников ПБ нет, и в последнее время организаторам часто приходится менять заведения — заканчиваются места в барах, и требуется более просторное помещение.

Растет и продолжительность встреч. Организаторы рассказывают, что на последней выступающим пришлось ограничивать время до 3 минут, иначе не укладывались в тайминг. Надо ведь не только стихи прочитать, но и повеселиться, шуточные конкурсы среди авторов провести.

Несколько лет назад в рамках ПБ была создана группа «Пролежни».

Александр в шутку объясняет, что «пришлось так назваться, потому что The Prodigy уже занято».

Задумывалась группа «Пролежни» для исполнения забавных песен в рамках ПБ, но уже давно функционирует как полноценный коллектив, выпускает синглы, выступает на корпоративах, в 2024 году дала три сольных концерта…

С первой встречи ПБ прошло уже 8 лет. За эти годы сообщество объединило не только более двух десятков поэтов от 18 до 70 лет, но и набрало постоянную аудиторию.

— А мы до сих пор «беспределим»! — говорит Дмитрий. — За эти годы наше сообщество выросло, одни ушли, другие остались. Мы начинали с небольшой компании, а сегодня наши зрители создают полную посадку барам, в которых мы проводим наши встречи.

— У нас есть постоянные слушатели. Они не поэты, но им нравится поэзия и само действо, которое у нас происходит. Есть даже те, кто приходит ради конкретных выступающих, — говорит Александр.

Сегодняшние поэты — это люди из самых разных сфер экономики: инженеры, менеджеры, программисты, воспитатели… Отчасти потому, что само по себе стихосложение как вид творчества не так часто находит сферу применения.

— Очень хорошо, если поэт приткнулся в какую-то музыкальную группу, а в целом же многим просто некуда деть свое творчество, — говорит Александр.

Но не только за возможность неформально общаться с коллегами «по цеху» и зрителями авторы ценят ПБ. Для многих это стало мощным стимулом для развития творческого потенциала.

— Благодаря ПБ выросла моя продуктивность — не идти же на следующую встречу со старым материалом! — говорит Александр. — Нет, можно повторяться. Есть люди, которые просят прочитать старые стихотворения, знают их наизусть и читают их вместе с тобой хором! И это заряжает нереально!

Многие поэты, пришедшие к нам совсем «зелеными», сейчас выросли. Да, в текстах авторов порой чувствуется стиль, ритм текстов коллег. Но это неплохо. Люди ищут себя, экспериментируют. Наши встречи — это стимул к развитию. Это площадка, которая позволяет раскрыть свой потенциал. Помимо стихов и выступления в составе «Пролежней», я еще и рисую. Для ПБ готовлю афиши, дизайны и прочее, прочее... То есть это место, которое аккумулирует все мои умения.

Вместе с Александром в группе играет и Андрей Никишин. В профессиональном плане он занимается CEO-продвижением, а в свободное время — поэзией, музыкой и организацией встреч ПБ.

— Стихи писать начал еще в школе. Потом со временем создал паблик в ВК. В основном у меня лирическая поэзия, — рассказывает Андрей. — Также отдельную часть моей жизни занимает музыка. Кроме «Пролежней» у меня есть другая группа, где я — автор текстов и мелодий. Причем в этом случае сначала рождается музыка, и только потом уже на нее пишется песня. Но она всегда проще, чем стихи. Для меня песни и поэзия — это разное. В песне эмоций запросто можно добавить звуками, голосом… Слова иногда оказываются на втором плане на фоне остального. А если это стихотворение, то тут важно каждое слово.

Три вопроса поэтам

— Что выбирает читатель? Есть ли тематика, которая интересна слушателям?

Александр: «В своей личной истории я пишу серьезные стихи, а на ПБ мы все веселые, туда выбираю такое, чтоб «э-ге-гей»! В целом же авторы читают абсолютно разную поэзию. Люди не выбирают, они слушают всё: что-то резонирует у одних, что-то — у других».

Дмитрий: «Хочу написать серьезное — напишу. Если захочется с матерком — не стану себе отказывать. Я не ориентируюсь на чье-то мнение».

Андрей: «Я пишу разные стихи, и одни заходят одним, другие у других откликаются. И это здорово, что любой находит свою аудиторию.

Я думаю, что надо искреннее писать, и тогда аудитория найдется.

Она есть всегда и для скоморошеского, и для философского, и лирического, и о любви».

— Есть ли какие-то правила, которым должны соответствовать авторы ПБ?

Александр: «Я никогда не писал академической поэзии. Мне лениво считать слоги, придерживаться ямба и хорея, могу подпустить глагол к рифме. В академической системе мне скажут, что я плохой поэт. Но я не согласен. Ребята читают стихи, и там глагол на глаголе — ну и что? Зато от души, о переживаниях, о том, что трогает.

Люди не просто так пишут стихи, а потому что накипело и захотелось высказаться. А если человек еще и на аудиторию вышел, скорее всего, своими «переживахами» хочет поделиться.

Это же круто, что он готов делиться. Это важно!»

Дмитрий: «Я ходил когда-то на другие мероприятия. Но не зашло. Там зачастую чувствовался некий жесткий шаблон. Возможно, человеку неискушенному это понравится. Но на самом деле, когда все делается по шаблону, то зачастую уже знаешь продолжение стихотворения. Поэтому и не интересно. Когда это от души, то проще находит отклик у слушателя. Я не говорю, что правила — это плохо. Но это другое».

Андрей: «Неплохо, что есть академизм, правила. Но важно не становиться ретроградом и не закостенеть. С годами и опытом сложно воспринимать что-то новое и развиваться. У меня есть знакомый, который в какой-то момент начал подражать другому поэту, следовать четким правилам. В итоге он „растворился“, потерял свою изюминку. В ПБ поэты имеют возможность не подстраиваться, а развивать творчество в своем направлении».

— Сложно ли поэту найти свою аудиторию в современных реалиях? Можно ли на стихах зарабатывать?

Дмитрий: «ПБ ­– некоммерческая организация. Мы не ищем выгоды. Наше творчество — для себя и для таких же, как мы. А все потому, что все поэты — эгоисты, они пишут для себя в первую очередь. Если понравилось кому-то еще — это здорово. А если нет — ну и ладно».

Андрей: «Все зависит от цели. Любое искусство может стать коммерческим. И поэзию можно сделать ремеслом. Но в этом случае надо снимать клипы, театрализовать подачу, потому что у людей клиповое мышление, они смотрят короткие видосы, сторис. А по-другому ты не захватишь аудиторию. Если в этом не теряется поэзия, то почему бы и нет?

Для многих поэтов, которые приходят на ПБ, стихосложение — не заработок. Просто им хочется вылить аудитории то, что накопилось, и пойти дальше заниматься своими делами.

Хочешь развиваться — надо продолжать. И все получится!»

Прийти на встречу поэтов может каждый желающий. Ближайший «Поэтический беЗпредел» состоится 8 февраля (18+). Но на него уже все места забронированы. За анонсами следующих мероприятий можно следить в соцсетях сообщества ПБ.