Гастроэнтеролог рассказал о полезных свойствах сала

Сало — распространенная и любимая многими закуска к основным блюдам. В чем польза и вред сала, как его правильно употреблять, рассказала Екатерина Кашух, гастроэнтеролог.

— Сало — натуральный источник витамина D. Это вещество помогает усваиваться кальцию и фосфору, поддерживает иммунитет и нервную систему, уменьшает выраженность воспаления. Некоторые исследования также доказывают, что витамин D помогает в профилактике рака, сахарного диабета и болезни Альцгеймера. Еще в составе сала есть холестерин, необходимый каждой клетке организма, и особые соединения, которые помогают холестерину лучше усваиваться.

Кроме того, сало — это ценный источник омега-3 жирных кислот, необходимых для жизнедеятельности клеток, работы нервной, сердечно-сосудистой и других систем организма.

При этом его с осторожностью следует употреблять людям с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта. Временно ограничить — тем, кто перенес инфаркт или инсульт (этот продукт не входит в число разрешенных в периоде реабилитации), а также людям с хроническим панкреатитом, холециститом (воспалением желчного пузыря).

— Сало — очень калорийный продукт, поэтому его употребление стоит ограничить тем, кто страдает ожирением. Полностью отказываться от этого блюда необязательно, главное — грамотно включать его в свой ежедневный рацион и калораж. В рационе обязательно должно быть достаточное количество белковых продуктов — мяса, рыбы, молочных продуктов, тофу, бобовых. А сало выступает здесь как источник ценных жирных кислот.

Исследований на тему суточной нормы сала не проводилось, но принято считать, что взрослому человеку достаточно съедать 15–20 г этого продукта в день, а спортсменам и людям с высокой физической активностью — 40–50 г. Детям, у которых есть интерес к этому продукту, можно вводить сало в рацион начиная с трехлетнего возраста. Начинать следует с маленькой порции — 10 г. Если у ребенка появились проблемы с пищеварением, этот продукт нужно исключить.