Кошка с большими ушами ищет дом

Нереальная красавица и умница пристраивается в добрые руки. Ласковая, спокойная, общительная, и прыгает как заяц! Шубка и уши тоже соответствующие.
Кошка приучена жить в доме и знает хорошие манеры.
Стерилизована, здорова. Возраст – около года. Ест хороший корм.
Находится в Новомосковске Тульской области.
Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.
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