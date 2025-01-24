Опознавшая насильника и убийцу девушка 19 лет ждала его ареста: все эти годы обвиняемый работал в УФСИН

Фото Артема Жильцова и из материалов уголовного дела.

Myslo — о подробностях жуткой истории, которая произошла в сентябре 2005 года в Алексинском районе Тульской области.

16 января 2025 года Советский районный суд продлил меру пресечения в виде ареста 47-летнему Петру Карнову. Бывший сотрудник УФСИН, вышедший на пенсию еще в 2019 году в должности заместителя начальника СИЗО № 1, обвиняется в покушении на убийство, убийстве и изнасиловании.

По версии следствия, эти преступления мужчина совершил в 2005 году. Тогда Карнова задержали: выжившая после покушения девушка смогла опознать его и описать машину, в которой уфсиновец её насиловал. Но пару недель спустя мужчину отпустили, заявив о его железобетонном алиби, а расследование уголовного дела заглохло на долгих 19 лет.



Петр Карнов старательно уворачивается от камер.

Последний разговор с дочкой и приостановление дела

Женя и Катя (имя изменено. — Прим. ред.) дружили с самого детства. Девочки жили в соседних домах и постоянно проводили время вместе. Даже когда 18-летняя Катя вышла замуж и родила сына, а 17-летняя Женя поступила в институт, девчонки находили возможность поделиться друг с другом самыми свежими новостями из своей жизни.

— Женя должна была стать крёстной Катиного сынишки, — рассказывает мама Жени, Светлана Бастрыкина. — Ему как раз исполнилось 10 месяцев, уже выбрали храм для крещения. 15 сентября 2005 года Женя пошла в гости к Кате, от нее позвонила мне, предупредила, что они посидят у нее немного, а потом прогуляются. А мы никогда не переживали за детей — в посёлке все друг друга знают, все на виду друг у друга. Не было мысли даже, что может произойти что-то плохое. Мне нужно было вставать на работу рано, я только спросила, с собой ли у нее ключи от дома.

Женя пожелала спокойной ночи и повесила трубку. Это был мой последний разговор с дочкой.



Светлана Бастрыкина.

Утром 16 сентября мама Жени отправилась на работу, уверенная, что та спит в своей комнате. А пару часов спустя ей позвонил участковый, спросил, знает ли она, где находится её дочь.

— Я ответила, что дома Женя, где ж ей еще быть? — вспоминает женщина. — Тут-то он мне и говорит, что Катю порезали, она сейчас в больнице. У меня сразу же истерика. Прибежала к участку, там уже муж был. Он и уехал на опознание. Так мы узнали, что нашу Женю убили.

В день её похорон опять позвонил участковый.

Сообщил, что подозреваемого, некоего Петра Карнова из Тулы, задержали, что дело раскрыли по горячим следам и негодяя непременно отправят за решетку.

Какой же шок мы испытали, когда месяц спустя Карнова отпустили! Новых подозреваемых не было, и в расследовании наступила тишина длиною в 19 лет.



После смерти дочери у Алексея Бастрыкина случился инсульт.

Светлана и её муж Алексей писали множество обращений и жалоб в правоохранительные органы, но получали формальные отписки: «дело приостановлено в связи с невозможностью установить лицо, причастное к совершению преступления».

— Лёшу на этой почве инсульт разбил — стал инвалидом, — продолжает Светлана. — Наше горе с годами утихало, но когда прошлым летом Карнова арестовали, стало еще больнее!

Тяжело осознавать, что моя дочь в могиле давно, а её убийца все эти годы наслаждался жизнью.

Воспитывал двух дочерей, получал повышения по службе. Спрашиваю следователей: «Почему сразу не установили его вину?» Те сухо отвечают, что тогда не было таких возможностей для проведения каких-то экспертиз. И что правоохранители работают сейчас профессиональнее, тщательнее. Вот и весь ответ.

Светлана и Алексей Бастрыкины ждут начала судебного процесса и планируют ходить на каждое заседание. Хотят лично спросить у обвиняемого, за что он лишил жизни их дочь.

— Посмотреть в глаза этому зверю, узнать, почему он так поступил. Для чего была нужна эта нечеловеческая жестокость?! Ну и Кате нужна наша поддержка — чтобы она не один на один с ним была в зале суда.



Светлана и Евгения Бастрыкины.

Знакомство с убийцей

Екатерине сейчас 38 лет. Женщина замужем, воспитывает двоих детей. Вспоминая о пережитом ужасе, она не пускается в слёзы и последовательно рассказывает о событиях того сентябрьского вечера. Только периодически поглаживает шрам на шее — метку, которую оставил ей убийца.

— Хоть я и была замужем, но все равно скрывала от всех, что курю, — говорит Екатерина. — Поэтому, когда мы пошли гулять, я предложила Женьке выбрать укромное место, чтобы подымить. Вышли из дома — около нас притормозила серая «девятка».

Парень улыбчивый такой высовывается из окна и рассказывает, что не может найти дорогу к близлежащей деревне.

Попросил показать выезд из посёлка. Ну, мы, дуры наивные, и сели в салон. Подробно объяснили, как ему ехать, и распрощались. Время было около 10 вечера — думали успеть заскочить в магазинчик за сигаретами, но тот закрылся чуть ли не перед нашим носом.



Екатерина.

После этого Катя и Женя неторопливо пошли домой. После десятиминутной прогулки, когда девчонки практически оказались на своей улице, около них опять остановилась «девятка».

— Парень представился Пашей, сказал, что ему нужно купить что-то для бабушки, которая живет в деревне, и предложил развезти по домам. Женя ответила, что мы и так у дома, но парень заявил, что мы ему помогли и поэтому он должен нас как-то отблагодарить. Мы посовещались и попросили довезти нас до Алексина — там можно было купить сигареты в круглосуточной палатке. Он легко согласился.

В дороге новый знакомый девушек рассказал, что сам живет в Туле, работает в автосервисе и что у него есть десятимесячная дочка — ровесница Катиного сына. В палатке купил для Кати и Жени огромную плитку «Алёнки» — в знак благодарности.

— В дороге Карнов вёл себя абсолютно нормально, — продолжает Екатерина. — А потом взял и свернул в лес, не доезжая до поселка: мол, девчонки, время детское, давайте посидим-поболтаем, куда спешить? Это сейчас я понимаю, какие мы глупые были, — в ночи в машине с незнакомцем... А тогда даже мысли никакой не закралось подозрительной. Ну, поболтаем и поболтаем. Так мы думали до тех пор, пока он в резкой форме не заявил, что пора бы нам и сексом заняться. Я опешила от такой наглости, послала его куда подальше и вышла из машины, в полной уверенности, что Женька за мной идет.



Та самая «девятка».

Как выяснилось позже, в тот момент, когда Катя обходила автомобиль, возмущенная Женя взывала к совести водителя. Напоминала ему, что он женат и у него есть ребенок, что они не будут поднимать скандал, если он тихо-мирно довезет их до посёлка.

— Наверное, в тот момент его и переклинило. Я успела отойти от тачки на пару метров, потом услышала, как заревел мотор, и почувствовала сильнейший удар в спину, — делится Екатерина. — Оказывается, этот подонок взял и сбил меня! Женька пулей выскочила из салона, подбежала, помогла мне сесть. Сказала, что сейчас найдет мои слетевшие от удара туфли. В этот момент Карнов крикнул, что одна туфля у него, и позвал меня забрать её.

По идее, подойти к машине должна была я, но у меня кружилась голова, я просто не могла встать. Поэтому к нему пошла Женя — прямо навстречу к своей смерти.

Смерть Жени и спасение Кати

Согласно материалам уголовного дела, Петр Карнов ударил подошедшую к нему Женю ножом в сердце, оттолкнул в сторону и пошел к Кате. Отволок дезориентированную девушку к машине, кинул в салон и уехал с места преступления.

— Я его спрашиваю: «Где моя подруга?» А он мне в ответ кричит: «Заткнись!» — продолжает женщина. — Хоть и болело все тело, смогла найти силы и на ходу выпрыгнуть из машины. Побежала обратно, но Карнов догнал меня, придушил и снова запихнул в свою «девятку» проклятую.

Увез к глухой деревне в паре километров оттуда. Там изнасиловал.

Я сопротивлялась, царапала его, но как с таким бугаем справиться? Он воспользовался мной и вышвырнул из салона. Я просила забрать хотя бы юбку и сумочку, но он меня ***** послал. В трансе стояла, пыталась понять, как добраться до дома, и даже не услышала, как он подкрался.



Петр Карнов.

По словам Екатерины, она даже не почувствовала боли от удара ножом в спину. Просто свалилась на землю, после чего мужчина несколько раз пнул её, перевернув на спину.

— Карнов замахнулся для удара, я из последних сил перехватила нож двумя руками, — вспоминает Екатерина. — А он говорит: «Дура, отпусти нож, а то пальцы порежешь». Не знаю, что у него в голове было: ты убил мою подругу, ты меня убиваешь и беспокоишься о моих пальцах...

Долго я сопротивляться не могла — он вырвал нож, ударил в живот. Пробормотал: «Ну, теперь точно сдохнешь». Развернулся и ушел.

Мне бы, дуре, лежать, а я попыталась встать и побежать. Он аж руками всплеснул и рванул следом. Естественно, погоня была недолгой — трава опутала ноги, я рухнула на землю. Карнов не торопясь подошел ко мне, воткнул нож в шею, прокрутил его и вытащил. Постоял около минуты, удостоверился, что я лежу в том же положении, ушел в машину и уехал.

Истекающая кровью девушка выждала 15-20 минут, потом доползла до трассы: там её подобрал проезжавший мимо дальнобойщик. Катя без перерыва просила отвезти её домой, но мужчина сначала помог остановить кровотечение, позвонил в полицию, а затем отвез раненую в больницу.

— В приемном покое меня уже ждала следователь. Я рассказала, что произошло, и подробно описала Карнова, а потом отключилась, — продолжает женщина. — В реанимации была несколько дней, а когда пришла в себя, следователь рассказала, что подозреваемого задержали, что если я в силах, то можно прямо сейчас провести процедуру опознания.





Девушка уверенно указала на Карнова и сообщила, что когда пыталась защищаться, зацепилась и повредила ему родинку. После того как мужчина снял футболку, царапина оказалась ровно в том месте, где и указала Катя. Потом девушка вспомнила, что в машине был плед, который Карнов заботливо расстелил на заднем сиденье, чтобы не испачкать салон. И узнала этот плед на предоставленных ей фотографиях.

— Карнова увезли в отдел, а пару недель спустя дело забрала себе Тула, — возмущается женщина. — Сменился следователь, и со мной стал общаться какой-то грубиян, который сразу же заявил, что я оговариваю уважаемого человека, перспективного сотрудника УФСИН.

Он запирал меня в камере на сутки, отвешивал подзатыльники, предлагал «чистосердечно» признаться, что мы с Женей не поделили Карнова, вот и порезали друг друга.

И вообще, у подозреваемого стопроцентное алиби — его жена и мама сообщили, что 15 сентября он безвылазно находился дома. Я стояла на своём, но Карнова отпустили, а дело спустили на тормозах. Представьте моё состояние: опознаю убийцу, в деталях описываю машину — а его отпускают... Да я потом год боялась из дома выходить!



Выжившая описала убийцу и его машину, но Карнов остался на свободе.

Справедливое возмездие

Летом 2023 года Екатерине позвонили с неизвестного номера. Женщина несколько раз сбрасывала вызов, предполагая, что её донимают назойливые поставщики каких-либо услуг.

— Телефон утомил треньканьем, и я уже было в агрессивной манере хотела ответить, но не успела, — улыбается Екатерина. — На том конце провода мне сообщили, что звонят из московского СК. Заявили, что возобновили расследование уголовного дела. Я встретилась с ними, дала показания.

Рассказала, где убили Женю, где меня изнасиловали и пытались убить. И потом на год опять наступила тишина.

Я так понимаю, что сотрудники все это время проводили колоссальную работу: нашли продавщиц, у которых Карнов покупал для нас шоколадку, опровергли алиби, которое ему создали родственники. Даже нашли того негодяя, который давил на меня и требовал прекратить «оговаривать невиновного».



Петр Карнов незадолго до выхода на пенсию.

Результатом совместной работы следователей и полиции стало то, что в июне 2024 года Петра Карнова задержали и отправили в СИЗО. То самое, где он трудился долгие годы.

— На стадии следствия родственники и знакомые обвиняемого делали ему алиби. В рамках нового расследования уголовного дела мы практически все его доводы, так сказать, разбили. Подтвердили тот факт, что он действительно причастен к совершению этих преступлений. И что ему реально пытались помочь уйти от наказания, — комментировал это дело руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Тульской области Кирилл Куклин.

Сам Карнов воспользовался правом не свидетельствовать против себя самого и отказывается сотрудничать со следствием. По информации Myslo, мужчина планирует подать ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных. Мы пытались связаться с родственниками Карнова, но те проигнорировали наши вопросы.

— Если честно, самым лучшим наказанием для него было бы, если бы его отдали мне в руки, — я бы не дрогнула, — завершает Екатерина.

— Отомстила бы за тот ад, который пережила, за Женькину непрожитую жизнь. Но, к сожалению, самосуд запрещен.

Остается надеяться, что суд вынесет самый строгий приговор. Да так, чтобы он весь срок сидел в камере, а не воспользовался никакой лазейкой. Видит Бог, он это заслужил.

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