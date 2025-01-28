Газификация в СНТ: как бесплатно провести газ на дачу

По программе социальной догазификации туляки могут бесплатно подвести газ до границ своих участков в садовых товариществах. О том, как это сделать, спросили в Росреестре.

Теперь газ можно бесплатно довести до границ садовых земельных участков, на которых расположены жилые дома. Расскажем, как проверить, подходит ли СНТ для бесплатной догазификации, какие условия должны быть соблюдены, чтобы провести газ на дачу, а еще — где узнать о возможности догазификации.

Условия

Для того, чтобы попасть в программу социальной догазификации в садовом товариществе, должны быть соблюдены три условия:

СНТ находится в границах населенного пункта Населенный пункт газифицирован или программой газификации предусмотрено строительство газовых сетей до границ СНТ в текущем году Права на жилой дом зарегистрированы

Где узнать, подходит ли СНТ для бесплатного проведения газа?

Определить, входит ли территория садоводства в границы населенного пункта, можно с помощью Федеральной информационной системы территориального планирования. Определить, газифицирован ли населенный пункт, можно на портале Единого оператора газификации в разделе «Проверить адрес».

Пошаговая инструкция для догазификации жилых домов в СНТ

Зарегистрировать право собственности на жилой дом (осуществляет сам садовод). Провести общее собрание СНТ по вопросам догазификации (это должны сделать органы управления СНТ). Подать заявку на подключение и заключить договор на подключение с газораспределительной организацией (подает собственник жилого дома или его представитель).

Органы власти Тульской области утверждают планы-графики догазификации СНТ — сводный и пообъектный. Получить информацию о планах-графиках догазификации СНТ в своем регионе можно на интерактивной карте Единого оператора газификации по ссылке. Данные на этой карте актуализируют органы власти.

Росреестр в рамках социальной программы должен поставить на кадастровый учет садовые земельные участки и жилые дома, зарегистрировать права на них, внести в ЕГРН сведения о переводе садового дома в статус жилого, поставить на кадастровый учет газовые сети и земельные участки, на которых они находятся и зарегистрировать права на них.

Если у СНТ право на участок под газовыми сетями официально оформлено, садоводы могут передать землю газораспределительной организации в аренду или безвозмездное пользование. Если право не оформлено, газовики могут обратиться в уполномоченный орган для установления публичного

сервитута.

Шаг 1. Регистрация права собственности на жилой дом

Какие документы необходимы:

Заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав.

Технический план.

Правоустанавливающий документ на земельный участок.

Квитанция об уплате госпошлины.

Если на участке садовый дом, его можно перевести в жилой в соответствии с постановлением Правительства России от 28.01.2006 № 47. Отметим, что перевод садового дома в границах зон затопления, подтопления в жилой дом не допускается.

Информацию о наличии/отсутствии сведений о правах на объекты недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости можно узнать в Росреестре

Шаг 2. Если прав на земельный участок нет

В этом случае нужно обратиться за предоставлением права в соответствующий уполномоченный орган:

Если участок находится в федеральной собственности — обращаться нужно в Росимущество.

Если в собственности субъекта РФ — в орган власти субъекта, где расположен участок (например, в министерство имущественных и земельных отношений Тульской области).

Если земля в муниципальной собственности или в неразграниченной государственной собственности — в орган местного самоуправления по месту нахождения участка (муниципальную администрацию).

До 1 марта 2031 года члены СНТ имеют право приобрести садовый участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов в собственность бесплатно. Все условия для этого указаны в пункте 2.7 статьи 3 Закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ.

Какие документы необходимы?

заявление о предоставлении земельного участка,

схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (не требуется при наличии утвержденного проекта межевания территории СНТ либо при наличии описания местоположения границ участка в ЕГРН),

протокол общего собрания членов СНТ или организации, при которой оно создано, о распределении земельных участков между членами СНТ или иной документ, устанавливающий распределение земельных участков в СНТ, либо выписка из указанного протокола или документа.

В каких случаях понадобятся кадастровые работы?

если участок не поставлен на кадастровый учёт,

если нужно уточнить границы участка,

при оформлении права собственности на жилой дом, сведения о котором не внесены в ЕГРН.

Заказать кадастровые работы в режиме онлайн и направить заявление о регистрации прав можно с помощью специального сервиса «Социальная газификация СНТ» на сайте ППК «Роскадастр»

Шаг 3. Проведение общего собрания членов СНТ

Вот какие вопросы надо вынести на рассмотрение:

о проведении работ по догазификации жилых домов в СНТ,

о безвозмездном предоставлении земельного участка общего назначения в СНТ для строительства сети газораспределения и безвозмездном подключении к сетям газораспределения, принадлежащим СНТ,

об определении представителя на подачу заявок на подключение от имени собственников жилых домов в границах СНТ (при необходимости),

о предоставлении согласия собственников земельных участков в СНТ на установление охранных зон созданных сетей газораспределения.

Важно: для эксплуатации подземных объектов системы газоснабжения использование земельного участка общего назначения СНТ может осуществляться без оформления прав на него (после государственной регистрации прав на такие объекты).

Шаг 4. Подача заявки и заключение договора на техприсоединение дома к сети газоснабжения

Заявку о заключении договора о техническом присоединении могут пожать представитель СНТ или собственник жилого дома.

Какие документы приложить к заявке:

ситуационный план (графическая схема, составленная заявителем, на которой указаны расположение планируемого к подключению объекта капитального строительства и границы земельного участка, на котором такой объект расположен),

доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае, если заявка о подключении подается представителем заявителя),

выписки из ЕГРН о праве собственности заявителя на жилой дом и о правах на земельный участок, на котором расположен жилой дом заявителя,

протокол общего собрания членов СНТ.

Заявка подается в газораспределительную организацию региона. В Тульской области это АО «Газпром газораспределение Тула» и АО «Тулагоргаз». Также подать заявку на догазификацию можно через портал Единый оператор газификации РФ.

Что делать, если при подключении к газовым сетям допущены нарушения?

Статья 9.21 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение газораспределительной организацией порядка подключения к сетям, в том числе навязывание завышенной стоимости договора.

Если у вас есть документы, подтверждающие нарушение правил подключения, вы вправе обратиться в территориальное управление ФАС России. Понадобится заявление и копии документов.

Где узнать ответы на свои вопросы

На сайте Росреестра есть ответы на наиболее частые вопросы садоводов, связанные с реализации программы социальной догазификации.