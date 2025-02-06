Знакомство родителей
Премьера:
06.02.2025
Режиссер:
Иван Капитонов
Актеры:
Тарас Шевченко, Елена Николаева, Александр Ильин-мл., Анастасия Талызина, Константин Хабенский, Виктория Толстоганова, Роман Васильев, Олег Тополянский, Виктория Полторак, Константин Мурзенко, Алексей Ильин, Александр Новиков, Александра Тихонова, Варвара Володина, Валерия Зоидова
Жанр:
Ромком
Возрастные ограничения:
12+
Бывший воспитанник интерната, а теперь успешный молодой предприниматель влюбляется в девушку, чьи родители не в восторге от избранника своей дочери. Они ставят перед героем заранее невыполнимое условие — свадьба состоится только в том случае, если на ней будут присутствовать настоящие родители Феди.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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