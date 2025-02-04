Двое котов оказались сиротами из-за болезни хозяина

С хозяином котиков случилась беда: он сломал шейку бедра, не может выходить из дома и с трудом себя обслуживает. Кроме того, в ближайшее время ему нужно уезжать на операцию в Москву.

Хозяин котов больше не в состоянии ухаживать за ними. Родственников у него нет.

Женщина, которая приносит мужчине продукты, пытается найти котам новый дом, где они смогут дожить свой век. Котам по десять лет. Желательно пристроить их в одним руки, так как они очень привыкли друг к другу.

Если вы можете помочь котам – готовы взять в семью или на передержку, звоните по тел. +7-902-847-91-51 (Валентина).