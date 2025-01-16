Плохая девочка
Премьера:
16.01.2025
Режиссер:
Халина Рейн
Актеры:
Николь Кидман, Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас, Жан Рено, Софи Уайлд, Джон Ченатьемпо, Лесли Силва, Ануп Десай, Виктор Слезак
Жанр:
Детективы, Триллер, Криминальный
Продолжительноcть:
114 минуты
Возрастные ограничения:
16+
Она — CEO в крупном технологическом стартапе, который вот-вот выйдет на биржу. А еще заботливая мать и прекрасная жена, у которой давно не было хорошего секса. Он — молодой стажер, мысли о котором не дают ей уснуть. Однажды посреди рабочего дня он врывается в ее рабочий кабинет и плотно запирает дверь. Это больше, чем просто секс, это шаг в ревущую бездну, из которой нет выхода. Они знают, что обречены, и это их заводит.
Сегодня
|
14:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
|Люксор Тула
|
21:40
|Синема Стар
|
21:45
|Алмаз Синема
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
18 января, суббота
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
|Люксор Тула
|
21:40
|Синема Стар
|
21:45
|Алмаз Синема
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 января, воскресенье
|
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
|Синема Стар
|
21:45
|Алмаз Синема
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 января, понедельник
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
|Синема Стар
|
21:45
|Алмаз Синема
|
22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 января, вторник
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
|Синема Стар
|
21:45
|Алмаз Синема
|
22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 января, среда
|
17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
|Синема Стар
|
21:45
|Алмаз Синема
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:40
19:00
|Люксор Тула
|
20:30
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
20:25
22:50
|Синема Стар
|
21:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:40
19:00
|Люксор Тула
|
20:30
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
20:25
22:50
00:20
|Синема Стар
|
21:40
18 января, суббота
|Алмаз Синема
|
21:45
|Люксор Тула
|
20:30
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
20:25
22:50
00:20
|Синема Стар
|
21:40
19 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
22:45
00:20
|Синема Стар
|
21:40
20 января, понедельник
|Алмаз Синема
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
20:25
22:50
|Синема Стар
|
21:40
21 января, вторник
|Алмаз Синема
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
20:25
22:50
|Синема Стар
|
21:40
22 января, среда
|Алмаз Синема
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:35
20:45
22:00
|Синема Стар
|
21:40
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