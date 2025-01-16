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Плохая девочка

Плохая девочка

Премьера:
16.01.2025
 
Режиссер:
Халина Рейн
  
Актеры:
Николь Кидман, Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас, Жан Рено, Софи Уайлд, Джон Ченатьемпо, Лесли Силва, Ануп Десай, Виктор Слезак
  
Жанр:
Детективы, Триллер, Криминальный
  
Продолжительноcть:
114 минуты
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Она — CEO в крупном технологическом стартапе, который вот-вот выйдет на биржу. А еще заботливая мать и прекрасная жена, у которой давно не было хорошего секса. Он — молодой стажер, мысли о котором не дают ей уснуть. Однажды посреди рабочего дня он врывается в ее рабочий кабинет и плотно запирает дверь. Это больше, чем просто секс, это шаг в ревущую бездну, из которой нет выхода. Они знают, что обречены, и это их заводит.

Сегодня
14:40
Иллизиум (Новомосковск)
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Иллизиум (Новомосковск)
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Люксор Тула
21:40
Синема Стар
21:45
Алмаз Синема
22:00
Люксор Тула
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
14:40
Иллизиум (Новомосковск)
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Иллизиум (Новомосковск)
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Люксор Тула
21:40
Синема Стар
21:45
Алмаз Синема
22:00
Люксор Тула
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 января, суббота
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Люксор Тула
21:40
Синема Стар
21:45
Алмаз Синема
22:00
Люксор Тула
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 января, воскресенье
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Стар
21:45
Алмаз Синема
22:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 января, понедельник
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Стар
21:45
Алмаз Синема
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 января, вторник
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Стар
21:45
Алмаз Синема
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 января, среда
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Стар
21:45
Алмаз Синема
22:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
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Касса
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 25 января 2024
Майский
Четыре четверти
16 - 22 января
Синема Стар
Школа магических зверей. Тайна Подземелья
1 октября - 18 января 2023
Майский
Елки-11
11 декабря - 22 января 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Клаустрофобы. Хижина в лесу
14 - 22 января
Алмаз Синема
Финист. Первый богатырь
29 декабря - 22 января 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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