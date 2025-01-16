Плохая девочка

Премьера: 16.01.2025

Режиссер: Халина Рейн

Актеры: Николь Кидман, Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас, Жан Рено, Софи Уайлд, Джон Ченатьемпо, Лесли Силва, Ануп Десай, Виктор Слезак

Жанр: Детективы, Триллер, Криминальный

Продолжительноcть: 114 минуты

Возрастные ограничения: 16+

Она — CEO в крупном технологическом стартапе, который вот-вот выйдет на биржу. А еще заботливая мать и прекрасная жена, у которой давно не было хорошего секса. Он — молодой стажер, мысли о котором не дают ей уснуть. Однажды посреди рабочего дня он врывается в ее рабочий кабинет и плотно запирает дверь. Это больше, чем просто секс, это шаг в ревущую бездну, из которой нет выхода. Они знают, что обречены, и это их заводит.