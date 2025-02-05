Как победить рак: самые эффективные способы борьбы с онкозаболеваниями

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака, врачи Тульского областного онкодиспансера рассказали о том, как лечат и реабилитируют пациентов с онкологическими диагнозами.

Дмитрий Истомин, главный онколог Тульской области, категоричен: самые эффективные способы победить рак — это профилактика и раннее выявление заболевания.

Дмитрий Истомин — В Тульской области, как и в России, онкозаболевания занимают второе место среди причин смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. В структуре онкозаболеваний есть лидеры по смертности: рак легких, колоректальный рак, рак желудка и поджелудочной железы, рак предстательной железы и молочной железы.

В 2024 году в Тульской области было выявлено более 6500 случаев злокачественных новообразований. Из них 53% у женщин и 47% у мужчин.

Благодаря системной работе по раннему выявлению злокачественных новообразований, строительству нового онкоцентра по нацпроекту «Здравоохранение» и внедрению современных технологий лечения в 2024 году смертность от рака в регионе снизилась на 3,4%.

— Онкологическая служба региона оснащена высокотехнологичным оборудованием для диагностики и лечения заболеваний, а в штате онкоцентра работают опытные специалисты. Больше половины всех случаев рака врачи диагностируют на ранней стадии, что позволяет успешно лечить болезнь. Каждый пациент находится под пристальным вниманием врачей, — заявил заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

— В Тульской области действуют скрининговые программы, которые позволяют выявить заболевания на самой ранней стадии и тем самым предотвратить смерть от онкозаболевания. Профилактические скрининги позволяют на 2/3 снизить вероятность неблагоприятного развития заболевания, — говорит главный онколог области Дмитрий Истомин.

По его словам, факторы риска развития онкозаболеваний известны всем, жаль только, что забываем мы о них регулярно.

— Самый основной негативный фактор — курение. Это в 90% причина рака легкого и еще 10 видов рака, таких как рак полости рта, пищевода, гортани, мочевого пузыря, молочной железы и др. Еще один негативный фактор развития онкозаболеваний — алкоголь, особенно крепкий. Он вызывает рак полости рта, желудка и пищевода. Впрочем, употребление и некрепкого алкоголя может спровоцировать развитие рака ободочной и прямой кишки. А сочетание алкоголя и курения усиливает негативное воздействие в разы.

Интервью Myslo с Дмитрием Истоминым читайте здесь.

За алкоголем и курением следует неправильное питание. Не зря же еще Авиценна говорил, что мы ложкой роем себе могилу.

— В структуре смертности на втором месте — колоректальный рак. А это результат наших пищевых пристрастий. Есть исследования: в странах с высоким потреблением животных переработанных жиров, то есть колбас, сосисок и прочей переработанной мясной продукции, высокая доля заболеваний колоректальным раком.

По словам Дмитрия Истомина, на уровень смертности от рака желудка повлияло… снижение потребления соли. Как только мы перестали тоннами солить на зиму огурцы-помидоры и делать прочие домашние заготовки, смертность от рака желудка стала снижаться.

— В нашем регионе актуальна проблема меланомы, рака кожи. И это тоже связано с нашим отношением к собственному здоровью и образу жизни, увлечению загаром, в том числе в соляриях. Солнечный ожог в юности, даже простое покраснение кожи в зрелом возрасте могут аукнуться меланомой.

А еще фактор риска — наше социальное поведение. Ну, проще говоря, половой «пофигизм». Рак шейки матки, рак печени, рак половых органов и полости рта связаны с вирусными инфекциями, передающимися половым путем. Вирус папилломы человека, гепатиты могут провоцировать предраковые состояния. А если не принимать мер, то и до рака рукой подать.

— Все вышеперечисленные факторы — наш выбор, наша зона ответственности, наш образ жизни, который на 2/3 определяет вероятность онкологии, — считает Истомин.

В программу диспансеризации включено семь онкоскринингов: на рак молочной железы, шейки матки, предстательной железы, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки; рак лёгкого; колоректальный рак и рак кожи. Они бесплатные в рамках ОМС, не требуют особых затрат по времени и специальной подготовки пациентов.

Правда, пока не все спешат делать их, не выработана привычка проходить чекапы и делать скрининги регулярно и постоянно. Спросите любого тульского мужчину 50+ о том, знает ли он об обязательном анализе крови на ПСА. Большинство просто отмахнется.

— Мы очень надеемся и верим, что сформируем у наших молодых туляков приверженность регулярно делать онкоскрининги, — сказал Дмитрий Истомин.

Светлана Михайловна Киреева, заместитель главного врача онкодиспансера, подробно рассказала об онкоскринингах.

Светлана Киреева — Семь онкоскринингов можно пройти во всех государственных учреждениях здравоохранения. На территории региона есть пять центров амбулаторной онкологической помощи, куда может обратиться любой туляк за консультацией и помощью. Почему семь скринингов? Они разработаны для выявления тех патологий, которые наиболее распространены в регионе и могут повлиять на качество жизни, например маммография для женщин 40+. Увы, до сих пор некоторые женщины ждут особого момента сделать такой скрининг, и бывают случаи, когда время упущено. А само исследование не занимает много времени, абсолютно безболезненно и безопасно.

Скрининг на колоректальный рак очень простой, можно сказать, банальный анализ кала на скрытую кровь. Но он очень информативен для определения злокачественных новообразований на ранних стадиях.

Скрининг на рак предстательной железы рекомендуется проводить раз в пять лет мужчинам 50+. Это простой анализ крови на ПСА.

Скрининг на рак шейки матки актуален для женщин 30+. Его рекомендуется делать 1 раз в 2-3 года.

Для курильщиков возраста 50+ и со стажем курения больше 30 лет проводится низкодозная компьютерная томография — чтобы выявить рак легких.

Еще один скрининг — это простой внешний осмотр кожи и слизистых в полости рта. Согласитесь, посмотреть, не появилась ли опасная родинка на спине, неудобно. А на медосмотрах или диспансеризации это сделает врач. Опухоли кожи растут медленно, а вот меланома — это быстро растущий рак. И не обратив внимание на странное пятно на коже, можно через полгода оказаться в отделении онкоцентра с диагнозом «меланома 3-4-й стадии», когда помочь уже проблематично.

Скрининг на рак желудка проводится для пациентов 45+. Надо решиться один раз сделать гастроскопию. Если никаких жалоб нет, то больше его делать и не надо. А вот если есть хронические гастриты, полипы и проч., надо проходить лечение и регулярно делать скрининги.

— Эти скрининги позволяют выявить заболевание на самых ранних стадиях, а следовательно, раньше начать лечение и сохранить качество жизни пациента. Берегите себя, свое здоровье. Это самое ценное, что у вас есть, — заключил Дмитрий Истомин.

Как отметил главный врач онкодиспансера, тульские онкологи успешно проводят все виды оперативных вмешательств, которые раньше были доступны только в федеральных клиниках. Благодаря использованию современных технологий сокращается время реабилитации после операции, что позволяет снизить травматичность и ускорить восстановление пациента.

Борьба с онкологическими заболеваниями — одна из ключевых задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Напомним, что в 2023 году в Туле начал работу новый онкоцентр, построенный в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Открытие онкоцентра объединило имеющиеся мощности онкослужбы и сконцентрировало их в одном месте. Онкоцентр оснащен современным оборудованием, которое позволяет применять новейшие технологии борьбы с раком. В 2024 году врачи онкослужбы региона выполнили более 94 000 рентген-исследований, 7250 хирургических вмешательств. Жители региона посетили поликлинику онкоцентра более 200 000 раз.

В 2025 году борьба с онкозаболеваниями продолжится в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».