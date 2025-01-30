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На каких улицах Тулы 31 января не будет электричества

На каких улицах Тулы 31 января не будет электричества

Публикуем адреса от «Тулгорэлектросетей»

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома

  • пр-д Новорабочий, 13-25, 43-67 (нечётн.), 14-26, 44-66 (чётн.),
  • ул. Аносова, 5, 7, 9, 11,
  • ул. М. Мазая, 18, 20, 21, 22, 23, 26,
  • ул. Чаплыгина, 8, 10, 12,
  • ул. Металлургов, 29, 31, 33,
  • пос. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1, 3,
  • ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
  • ул. Октябрьская, 1, 2,
  • ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Автомобилистов, 7-а,
  • пос. Горелки: ул. Горельская, 51-65 (нечётн.), 122-148 (чётн.),
  • ул. Серпуховская, 1-37,
  • ул. Мелиховская, 3-28,
  • Московское шоссе, 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.),
  • 3-й Горельский, 9, 11, 3, 3-а, 17,
  • ул. Энтузиастов, 1-а-26,
  • ул. Ключевая, 3-47 (нечётн.),
  • ул. Светлая,
  • ул. Любомудрова,
  • 1, 3, 4 Светлые проезды.

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