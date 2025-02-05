5 февраля: почувствуйте себя собакой за 315 долларов, и бобры сэкономили чешским властям 30 млн крон

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Не забываем дома головные уборы. Сегодня в Туле синоптики обещают немного снега, а воздух в городе прогреется до -2 градусов.

В Японии Токо, любитель животных, решил воплотить свою мечту и открыл уникальный «зоопарк», где каждый желающий может стать собакой. За 315 долларов клиенты получают возможность примерить реалистичный костюм аляскинского маламута и провести три часа в роли четвероногого друга.

В этом необычном заведении посетители могут наслаждаться собачьими радостями: играть с мячиком, валяться на полу, выполнять команды «хозяина» и заниматься другими забавными «собачьими» делами. Токо надеется, что его инициатива не только развлечет людей, но и поможет им лучше понять поведение и эмоции домашних питомцев.

Сегодня просыпаемся вместе с Michael Marcagi - Scared To Start.

В одном из чешских заповедников бобры проявили инициативу, построив плотины в месте, которое уже два года планировалось администрацией. Это решение животных позволило сэкономить властям 30 миллионов чешских крон (почти 122 миллиона рублей), так как проект по строительству искусственной плотины теперь стал ненужным.

Сотрудники заповедника отметили, что бобры выбрали «идеальное место» для своей конструкции — мелиоративный канал, вырытый солдатами. Изначально власти уже получили разрешение на возведение плотины, однако теперь это разрешение оказалось излишним.

Таким образом, природа вновь продемонстрировала свою способность к саморегуляции и эффективному управлению водными ресурсами, а бобры стали настоящими героями заповедника.

Сегодня поднимаем настроение и заряжаемся позитивом на весь день с помощью прекрасных фотографий горных пейзажей.

Величественного настроения!