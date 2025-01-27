Дача нашего детства

Квартира, машина и (обязательно!) дача – этот набор был пределом мечтаний любого советского гражданина. А какой дача была для тогдашних советских детей, родившихся и выросших в СССР?

«Вот будет лето – поедем на дачу…»

Дачи, огороды, сады, бахча, а позже, в девяностых – «плантации» и «фазенды» – еще с советских времен привлекали жителей СССР возможностью летом побыть на природе и вырастить свой собственный урожай. В годы повального дефицита всего на свете земля не только кормила всю семью, но и давала возможность подработки торговлей на рынке. Кроме того, дачи в советское время стали для многих детей бесплатной альтернативой путевкам в летние оздоровительные лагеря.

Кто украл черешню?

Моя «дачная история» началась в середине восьмидесятых, когда я впервые побывал на даче родителей моей тети. Участок в дачном кооперативе «Металлург-2» дедушка моей двоюродной сестры получил по распределению по месту работы. Вскоре на участке построили дачу с чердаком, которая располагалась на краю дачного кооператива.

Участок нередко посещали местные воришки, которые однажды умудрились (несмотря на забор из сетки-рабицы) спилить и унести в неизвестном направлении… взрослое дерево со спелой черешней.

На даче мы играли, ели фрукты и овощи, а еще ходили в Грачиный лес – место, где можно было увидеть мемориал солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне. В паре километров от дачи на реке Сежа была плотина и компактный водоем со стоячей водой – туда, уже подростками, мы с сестрой и ее подругой приходили купаться и загорать.

…1989 год. Проснувшись в шесть утра в субботу на даче моих бабушки и дедушки, понимаю, что больше не засну. Потихоньку спустившись на первый этаж по практически отвесной лестнице, накидываю старую дедову куртку – в саду пока свежо. Выйдя на улицу, оказываюсь в плену у утреннего тумана и росы на листьях смородины. Нахожусь на перепутье, как герой былинных сказок: три бетонные дорожки ведут направо, налево и прямо. Налево пойдёшь – малину найдешь (и деревянный туалет заодно!); прямо пойдешь – из колонки родниковой воды глотнешь; направо пойдешь – дорогу домой (на автобусную остановку «Сады») найдешь. А пока съем яблочко (молодильное), не забыв помыть его.

По утрам дела на даче всегда найдутся: сходить с бабушкой на бахчу и проинспектировать, как дела у кабачков и баклажанов. После этого на втором этаже, направив на себя советский металлический настольный вентилятор с резиновыми лопастями, слушать и пытаться разобрать слова, которые выводит неизвестный мне доселе певец-исполнитель. На втором этаже стояла старинная радиола со сломанным проигрывателем, лежала куча пластинок – крути – не хочу! Еще можно собрать в банку с соляркой ярких полосатых «колорадов», сходить с дедом к дяде Боре, у которого в сарае можно покормить морковкой настоящих кроликов.

Больше дач – хороших и одинаковых!

Некоторые советские дети много летних дней провели на даче. О своих дачных приключениях в восьмидесятые вспоминает туляк Илья Кравец, 45 лет.

Илья Кравец – Когда у нас еще не было своей дачи, мы всей семьей ездили на дачу моей бабушки Зои Михайловны в Горелках. Садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) называлось «Красный Октябрь», и участок бабушке выделили от работы. На участке был щитовой домик с голубями на втором этаже, которых водил дедушка.

В восьмидесятые добирались на дачу на оранжевом удлиненном автобусе «Икарус» маршрута № 1, который шел от Рязанки до Горелок. Был и альтернативный вариант – старый «дутый» «ЛиАЗ», маршрут Тула – Хомяково. В них покупка билетика была целым ритуалом: помню, заходишь в такой автобус где-нибудь на остановке «Сады», а в нем при входе стоит ящик. Бросил в него монетку – и крутишь ручку, как на диапроекторе, только вместо пленки – катушка с билетиками, которые надо отрывать.

В то время по нормам за городом распределялись земельные участки в 12 соток, в городской черте – 6 соток. В течение первого года на участке желательно было что-то построить – в противном случае землю могли и перераспределить – желающих «приобщиться к прекрасному» было хоть отбавляй! Домики в садоводческих товариществах разрешалось строить не выше одного этажа. Правда, на деле многие строили все же двухэтажные дачи с «нежилым чердаком». Так же легко обходили и негласный запрет на глухие высокие заборы – их роль успешно выполняли ограды из вьющихся растений.

– Ребенком я почти каждую неделю ездил к бабушке на дачу. Помню, как мама готовила там еду в полевых условиях, на керосинке, которую называли «шмелем» за неприятный зудящий звук при ее использовании. Еще здесь была печка-буржуйка, которая стояла на дачной террасе, – бабушка с дедушкой жили на даче практически с весны и до осени. Дедушка Аркадий Иванович работал токарем на заводе и сварил длиннющую теплицу – у них в СНТ она считалась рекордсменом!

Как провести в поле электричество?

В конце 80-х брат мамы Ильи получил на работе садовый участок, который он переписал на свою сестру. И Илья начал проводить на даче все летние каникулы, практически не приезжая в город в течение лета.

– Наш участок был в деревне Рождество, под Алешней. Семью на дачу возил папа на вишневой «копейке» ВАЗ-2101. Сначала наше СНТ было полем с колышками, потом на поле начали появляться первые постройки – дачки, сарайчики и прочее. Стройматериалы тогда были очень дефицитные, и мы с отцом ездили в Заречье на лесоторговую базу, выбирали там горбыль и штакетник и затем грузили это добро на крышу и везли на дачу. А еще разбирали дома в старом частном секторе в районе нынешнего рынка «У Катюши», где в то время шла подготовка к строительству нового микрорайона.

В итоге из этих стройматериалов семья построила одноэтажную дачку, напоминающую бытовку.

– Комнату в бытовке мы с сестрой обклеили вырезками из различных советских журналов вроде старого «Советского кино». Через этот участок в близлежащую деревню шла линия электропередачи. Сосед-электрик влез на этот столб, накинул провода и приладил внизу розетку – во всем СНТ мы были единственным электрифицированным участком! Мы взяли напрокат маленький черно-белый телевизор и устроили коллективный просмотр – только ленивый сосед не посетил тогда нашу «телевизионную».

Дети садов и огородов

Рядом с СНТ был склад удобрений, которые использовали в земледелии колхозники.

– Аммиачная селитра там лежала мешками, и ее никто не охранял. Мы туда лазили, брали селитру и смешивали с углем – ставили химические опыты. Взрывали, пропитывали бумагу, делали «бикфордовы шнуры». А еще неподалеку от СНТ было кладбище сельхозтехники, на котором находились сеялки и другая неисправная техника. Она поставляла нам подшипники и другие автозапчасти вплоть до начала девяностых, когда оттуда подчистую вывезли на сдачу весь металл.

Еще пацаны гоняли на великах – у Ильи была «Десна».

– Самым крутым считалось ездить после дождя по буеракам – это был настоящий джип-триал! У отца одного моего деревенского товарища был мотоцикл «Восход» вишневого цвета. Конечно, 99% времени мы всей толпой его ремонтировали, но зато каким был (пока отец не видел!) этот оставшийся процент, когда «Восход» был на ходу! Выгоним его, полдня заводим – и едем… 20 метров! Восторг от дачных покатушек я помню до сих пор!

Вместе с детьми из деревни юные городские дачники проводили время с пользой: строили шалаши, катались на великах, ходили на рыбалку на мест­ный пруд. А еще собирались на нейтральной территории.

– Для нас, деревенских и городских школьников, это было своеобразное «место силы». Каждый приносил с собой кто что мог: консервы, конфеты, фрукты и т. д. Пекли картошку, рассказывали анекдоты и страшные истории – сидели у костра до тех пор, пока разъяренные родители не находили нас и не давали по шее, загоняя домой. Был в нашем СНТ и небольшой пруд – в нем водилось немало карасей, которых мы ловили, жарили и прямо тут же ели. Спасибо родителям – они давали нам отдохнуть летом, только изредка привлекая к прополке грядок (ненавижу это до сих пор).