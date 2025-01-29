Как будут ремонтировать Орловский путепровод на Зеленстрое: стали известны планы по развитию дорожной сети Тулы

Фото Алексея Пирязева.

О планах по развитию дорожной инфраструктуры рассказал в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» глава городской администрации Илья Беспалов.

Третья очередь Восточного обвода, Красные ворота и въезд на Веневское шоссе: что ждет тульские дороги, мосты и развязки?

Какие дороги будут ремонтировать?

В этом году нацпроект «Безопасные качественные дороги» трансформировался в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Илья Беспалов — Этот проект предусматривает не только строительство дорог, но и комплексное обновление всей дорожной инфраструктуры — тротуаров, разметки, установку знаков. В этом году по нацпроекту в Туле отремонтируют 11 км дорог. Это пять улиц: Тихмянова, Пузакова, Макаренко, Кирова, Болдина.

Еще пять участков автодорог в Туле приведут в порядок по муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула». Это улицы: Немцова, Сурикова, Станиславского, Сызранская, проезд Энергетиков.

11 участков дорог ждет ремонт по программе «Народный бюджет», 6 участков — по программе «Наш город». Также в планах привести в порядок 8 км городских тротуаров.

А что с трамвайными путями?

По словам Илья Беспалова, качество трамвайного обслуживания растет. За последние несколько лет в Тулу закупили новые вагоны, отремонтировали километры путей. И количество туляков, передвигающихся на трамваях, за это время выросло на 30 процентов.

Администрация города продолжит работать над улучшением трамвайной инфраструктуры. В ближайшие годы замена рельсошпальной решетки планируется на пяти участках улиц с трамвайным движением: Щегловская Засека, Станиславского, Металлургов, Михеева, пр. Ленина.

По словам главы администрации, среди долгосрочных планов — ремонт трамвайных путей и на других улицах.

— Например, улица Коминтерна в плохом состоянии. Мы запланировали на следующий год сначала оборудовать там ливневую канализацию, а потом уже заниматься ремонтом дороги и рельсошпальной решетки, поскольку без ливнёвки дорога быстро придет в негодность, — подытожил Беспалов.

Как будут ремонтировать Орловский путепровод

Одно из самых старых мостовых сооружений города ждет ремонт. Работы будут разбиты на два этапа и пройдут в 2025-2026 годах. Ремонтировать Орловский путепровод будут по муниципальной программе.

Ремонт будет непростым: путепровод соединяет Зеленстрой с остальной частью города, он достаточно загружен. Кроме того, по нему идет трамвайное движение.

— Объект серьёзный, большой. Мы начнём ремонтировать его уже в этом году, продолжим в следующем. Срок сдачи — 2026 год, — говорит Илья Беспалов. — Безусловно, совсем гладко это не пройдет. Будут и ограничения, и частичные перекрытия движения. Но ремонт необходим, поэтому придется потерпеть — ради комфорта. Мы сейчас проводим большую работу — планируем, как поступить, чтобы не останавливать трамвайное движение как минимум до этого путепровода со стороны центра, чтобы трамвай мог в этом месте разворачиваться. Будем думать, как пропускать большие потоки транспорта. Другого пути нет.

Как избавиться от пробок

Одним из актуальных вопросов областной столицы является загруженность улично-дорожной сети. Для его решения администрацией Тулы разработан ряд проектов и получено положительное заключение Государственной экспертизы:

III пусковой комплекс Восточного обвода,

строительство автодороги с реконструкцией части Калужского шоссе в районе ЖК «Новая Тула»,

строительство магистральной улицы от улицы Кутузова до улицы Доктора Гумилевской,

строительство кольцевого пересечения Восточного обвода в районе ЖК «Юго-Восточный»,

реконструкция Московского шоссе от ул. Ключевой до Соснянского переулка,

реконструкция ул. Октябрьской на участке от ул. Токарева до ул. Полка Нормандия-Неман (ул. Октябрьская, 203),

реконструкция Новомосковского шоссе от ул. Рязанской до Городского кладбища № 1,

реконструкция Венёвского шоссе на участке от ул. Сызранской до поворота на НПЦБ «Фитогенетика»,

реконструкция автоподъезда к мкр-ну «Красные ворота» в Зареченском районе.

Для финансирования этих масштабных и дорогостоящих проектов уже направлен ряд заявок в федеральные органы и профильные министерства и в 2025 году планируется продолжить работу по запросу финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов.