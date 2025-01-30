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Астрал. Проклятие мертвых

Астрал. Проклятие мертвых

Премьера:
30.01.2025
 
Режиссер:
Хадра Даен Рату
  
Актеры:
Агхнини Хакуи, Дженар Маэса Аю, Ибрагим Ришад, Амара Софи, Риафинола Ифани Сари, Рут Марини, Миан Тиара, Вонни Ангграени, Аджи Сантоса, Нелли Сукма
  
Жанр:
Триллер, Ужасы, Драматический
  
Продолжительноcть:
106 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

В городе происходит череда загадочных смертей. На телах жертв остаются мистические следы. Во время древнего обряда омовения девушка начинает подозревать, что убийца совершает загадочный ритуал, не дающий душам погибших обрети вечный покой и призывающий могущественную потустороннюю силу.

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