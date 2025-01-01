Финист. Первый богатырь
Премьера:
01.01.2025
Режиссер:
Дмитрий Дьяченко
Актеры:
Юлия Пересильд, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Кристина Вайнас, Федор Гамалея, Софья Зайка, Артем Гайдуков, Нариман Утакаев, Иван Батарев, Янданэ, Сергей Марухин
Жанр:
Приключение, Фэнтези
Возрастные ограничения:
6+
Финист Ясный Сокол — самый удалой богатырь Белогорья, самый сильный, самый ловкий и самый красивый. Все остальные богатыри на него равняются, дети хотят быть на него похожими, а девушки — просто заглядываются. Он горделив и самоуверен и порой даже отказывается от подвигов, если считает их скучными и неинтересными. Но ему просто необходимо оставаться лучшим, чтобы люди продолжали им восхищаться! Чтобы всех удивить, Финист отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведет его в восточные земли, где богатырь поймет простую истину — один в поле не воин!
Сегодня
Завтра
31 декабря, вторник
|
14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:15
|Алмаз Синема
|
15:15
|Алмаз Синема
|
16:40
|Люксор Тула
|
16:40
|Синема Стар
|
17:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
1 января 2025
2 января 2025
3 января 2025
4 января 2025
5 января 2025
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7 января 2025
8 января 2025
Сегодня
|Алмаз Синема
|
18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:45
19:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:10
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
17:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:10
|Люксор Тула
|
14:10
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:30
17:20
|Синема Стар
|
16:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
18:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:45
19:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:10
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:10
|Люксор Тула
|
14:10
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:05
15:55
|Синема Стар
|
16:20
31 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
15:15
15:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:10
|Люксор Тула
|
16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:50
|Синема Стар
|
16:40
1 января 2025
2 января 2025
3 января 2025
4 января 2025
5 января 2025
6 января 2025
7 января 2025
8 января 2025
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