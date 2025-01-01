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Финист. Первый богатырь

Финист. Первый богатырь

Премьера:
01.01.2025
 
Режиссер:
Дмитрий Дьяченко
  
Актеры:
Юлия Пересильд, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Кристина Вайнас, Федор Гамалея, Софья Зайка, Артем Гайдуков, Нариман Утакаев, Иван Батарев, Янданэ, Сергей Марухин
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Финист Ясный Сокол — самый удалой богатырь Белогорья, самый сильный, самый ловкий и самый красивый. Все остальные богатыри на него равняются, дети хотят быть на него похожими, а девушки — просто заглядываются. Он горделив и самоуверен и порой даже отказывается от подвигов, если считает их скучными и неинтересными. Но ему просто необходимо оставаться лучшим, чтобы люди продолжали им восхищаться! Чтобы всех удивить, Финист отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведет его в восточные земли, где богатырь поймет простую истину — один в поле не воин!

Сегодня
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Иллизиум (Новомосковск)
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Алмаз Синема
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Люксор Тула
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Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
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13:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10
Люксор Тула
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Стар
17:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:10
Кинотеатр (Суворов)
18:00
Алмаз Синема
18:50
Люксор Тула
19:15
Иллизиум (Новомосковск)
31 декабря, вторник
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15
Алмаз Синема
15:15
Алмаз Синема
16:40
Люксор Тула
16:40
Синема Стар
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1 января 2025
11:10
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11:35
Алмаз Синема
12:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
13:35
Кинотеатр (Суворов)
14:00
Алмаз Синема
14:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15
Синема Стар
15:20
Люксор Тула
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25
Алмаз Синема
16:30
Люксор Тула
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Люксор Тула
18:00
Синема Стар
18:20
Кинотеатр 3D (Венев)
18:20
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18:45
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18:50
Алмаз Синема
19:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Люксор Тула
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Стар
21:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15
Алмаз Синема
21:40
Люксор Тула
22:00
Синема Стар
22:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:20
Люксор Тула
23:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 января 2025
09:15
Алмаз Синема
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40
Люксор Тула
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40
Алмаз Синема
12:00
Люксор Тула
12:30
Синема Стар
13:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Люксор Тула
13:35
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Алмаз Синема
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Люксор Тула
15:15
Синема Стар
15:45
Кинотеатр 3D (Венев)
15:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
16:00
Люксор Тула
16:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Алмаз Синема
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Люксор Тула
18:00
Синема Стар
18:20
Кинотеатр (Суворов)
18:40
Люксор Тула
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:55
Алмаз Синема
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Люксор Тула
20:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:20
Кинотеатр 3D (Венев)
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Стар
21:20
Люксор Тула
21:30
Алмаз Синема
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Стар
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20
Люксор Тула
3 января 2025
09:15
Алмаз Синема
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40
Люксор Тула
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40
Алмаз Синема
12:00
Люксор Тула
12:30
Синема Стар
13:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Люксор Тула
13:35
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Алмаз Синема
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Люксор Тула
15:15
Синема Стар
16:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
16:30
Алмаз Синема
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Люксор Тула
17:30
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:30
Кинотеатр 3D (Венев)
18:00
Синема Стар
18:20
Кинотеатр (Суворов)
18:40
Люксор Тула
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:55
Алмаз Синема
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Кинотеатр 3D (Венев)
20:00
Люксор Тула
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Стар
21:20
Люксор Тула
21:30
Алмаз Синема
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Стар
22:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00
Люксор Тула
00:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 января 2025
09:15
Алмаз Синема
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40
Алмаз Синема
12:30
Синема Стар
13:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Алмаз Синема
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15
Синема Стар
15:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:45
Кинотеатр 3D (Венев)
16:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Алмаз Синема
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Стар
18:20
Кинотеатр (Суворов)
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:55
Алмаз Синема
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:20
Кинотеатр 3D (Венев)
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Стар
21:30
Алмаз Синема
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Стар
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00
Люксор Тула
00:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 января 2025
09:15
Алмаз Синема
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40
Алмаз Синема
12:30
Синема Стар
13:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Алмаз Синема
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15
Синема Стар
16:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Алмаз Синема
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Кинотеатр 3D (Одоев)
18:00
Синема Стар
18:20
Кинотеатр (Суворов)
18:55
Алмаз Синема
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Стар
21:30
Алмаз Синема
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:00
Синема Стар
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 января 2025
09:15
Алмаз Синема
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40
Алмаз Синема
12:30
Синема Стар
13:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Алмаз Синема
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15
Синема Стар
15:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
16:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Алмаз Синема
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Стар
18:20
Кинотеатр (Суворов)
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:55
Алмаз Синема
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Стар
21:30
Алмаз Синема
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Стар
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 января 2025
09:15
Алмаз Синема
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40
Алмаз Синема
12:30
Синема Стар
13:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Алмаз Синема
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15
Синема Стар
16:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Алмаз Синема
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Кинотеатр 3D (Одоев)
18:00
Синема Стар
18:20
Кинотеатр (Суворов)
18:55
Алмаз Синема
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Стар
21:30
Алмаз Синема
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Стар
22:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 января 2025
09:15
Алмаз Синема
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:40
Алмаз Синема
12:30
Синема Стар
13:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Алмаз Синема
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15
Синема Стар
15:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
16:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Алмаз Синема
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Стар
18:20
Кинотеатр (Суворов)
18:55
Алмаз Синема
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Стар
21:30
Алмаз Синема
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Стар
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Последний ронин
26 декабря - 8 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Финист. Первый богатырь
29 декабря - 8 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Великолепная пятерка
28 декабря - 6 января 2023
Майский
Елки-11
11 декабря - 8 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Синистер. Новые души
25 декабря - 8 января
Алмаз Синема
Звезды в Сибири
5 - 29 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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