Мой ребенок невиновен. Почему родители оправдывают преступления своих детей

24 ноября 2014 года Центральный районный суд вынес приговор в отношении 27-летней Олеси Ковач. Женщину признали виновной в незаконном обороте наркотиков и лишили свободы на 10 лет 6 месяцев.

Чуть позже выяснится, что женщина занималась преступной деятельностью не одна — её «крышевал» 39-летний сотрудник УФСКН РФ по Тульской области Сергей Столба. Занимая не последнюю должность в правоохранительных органах, мужчина не только организовал вполне себе успешную ОПГ, но и для повышения раскрываемости подкидывал наркотики ни в чем не повинным тулякам. Решением суда Сергея лишили офицерского звания и на 18 лет отправили в колонию строгого режима.

Это громкое дело, получившее широкую огласку в прессе, послужило стартом для создания в нашем регионе различных комитетов, организаций и движений в защиту «невинно осужденных». Родители подсудимых, объединенные общей бедой, приключившейся с их семьями, собирались на пикеты, записывали коллективные обращения к Президенту, обращались в СМИ. Подтекст обращений был один: если в рядах полиции нашли одну «паршивую овцу», значит, у кормушки «пасутся» и другие «неблагонадежные парнокопытные».

Десятилетие спустя от вышеупомянутых организаций практически ничего не осталось. Кто-то из родителей смирился и осознал, что их дети не такие уж белые и пушистые. Кто-то устал от череды апелляций и кассаций и решил просто дожидаться УДО. А кто-то и вовсе сам оказался на скамье подсудимых.

Поговорили с людьми, которые искренне верили, что пытаются спасти своих детей от якобы полицейского и судейского произвола.

«Справедливости нет. Так и знайте»

Саша, Кирилл и Костя родились в небольшом посёлке на окраине Тульской области. Как и другие их сверстники, прошли проверенным маршрутом: детский сад — школа — техникум. Потом нашли работу рядом с домом, а свободное время посвящали посиделкам под спиртное. От скуки шли на мелкие преступления: то утащат еду из магазина, то обнесут сарай соседа. После каждого удачного «дела» ребята размышляли о том, что нужно выходить на новый уровень. Тем более что их преступления оставались как будто и незамеченными.

«Ночью 9 июля 2011 года трое обвиняемых зашли в дом к ранее знакомой женщине и под угрозой убийства изнасиловали её. 29 мая 2014 года украли автомобиль ВАЗ. 15 июня — трактор. 5 сентября двое обвиняемых влезли в дачу, где спали две пенсионерки. Потребовали денег, получили отказ и зарубили потерпевших топором, а потом сожгли дачу», — гласит текст обвинительного заключения из уголовного дела, возбужденного в отношении троих молодых людей в 2015 году.



Родственники Кирилла, Александра и Константина.

После ареста обвиняемых их родственники связались с одним из недавно сооруженных комитетов в защиту «невинно осужденных». На протяжении всего расследования уголовного дела и судебного процесса они в один голос заявляли, что ребят оговорили. Что якобы полицейские забрали их и увезли в Тулу, где пытали в застенках СИЗО, выбивая признательные показания.

— Моего сына забрали в 4 утра — выбили дверь, швырнули его на пол и нацепили наручники, как бандиту какому-то! И его друзей тоже пытали, поэтому они взяли на себя то, чего не совершали. Все они — отличные люди, всегда хорошо относились к нам, своим родителям. Мы даже не можем представить себе, что они способны на все те зверства, которые им приписывают сейчас!

Слезно просим, наведите порядок в органах и остановите творящийся беспредел.

Привлекайте к ответственности тех, кто пачками создает сфальсифицированные уголовные дела! — заявляли родственники обвиняемых на многочисленных видеообращениях к губернатору.

Между тем доказательства по уголовному делу были вескими и неопровержимыми: в 2016 году молодых людей признали виновными в ряде преступлений и лишили свободы на сроки от 10 до 24 лет. По информации Myslo, все трое осужденных воспользовались правом на «искупление кровью» и были мобилизованы. Константин Ф. и Кирилл Г. вернулись домой, а Александр Л. погиб.

— Им повезло, что вернулись живыми, а ведь они ни в чем не виноваты, — говорит брат Константина Ф. — Я до сих пор считаю, что они оказались невинно осужденными и пострадали ни за что. Все их дело шито белыми нитками. И никто меня в этом не переубедит. Вот только родители пацанов так и не дождались их домой — пару лет назад умерли. Вот вам и вся справедливость — нет её, так и знайте.



С такими плакатами выходили на пикеты родственники молодых людей.

«Тяжело осознавать, что твой сын — подлец»

Людмила Игоревна много жестикулирует и перескакивает с одной темы на другую (имя изменено по просьбе героини материала. — Прим. ред.). То настойчиво предлагает конфеты к чаю, упоминая, что её старший сын просто обожал батончики. То просит не фотографировать её: мол, ну не публичный она человек давно. То вспоминает, что точно такой же дождливый день выдался, когда вежливые полицейские пришли за её младшеньким — Димой.

— Спросили, дома ли мой сын, — вспоминает женщина, раскладывая на кухонном столе разные угощения. — Я еще только со смены домой пришла. Уставшая, голодная. Думала, они за Витей — тот обалдуй вечно ввязывался во всякие истории. Или дебоширит на улице, или музыку громко слушает в машине своей дурацкой посреди ночи во дворе… Уже кричу: мол, Витька, что ты опять натворил? А они меня и останавливают: мол, нам Дмитрий нужен.

19-летнего Диму доставили в отдел, где он оформил явку с повинной. Парень заявил, что связался с некими кураторами из интернета и уже 2 месяца занимается распространением наркотиков. Тайки с «синтетикой» оставлял не только по городу, но и в пределах области. А «сдал» начинающего наркобарона кто-то из клиентов-сокурсников: тот не хотел давать ему скидку на очередную покупку. За Дмитрием установили наблюдение, а потом и задержали.

— Моя первая реакция — ярость, — продолжает Людмила Игоревна. — Как же так? Моего сына обвиняют в том, что он целенаправленно травит гадостью других людей за деньги! Ведь у моей подруги от передоза мальчик умер. Дима на похоронах его плакал!

Конечно, я тогда кричала на сотрудников, бегала в СМИ, чтобы написали о ментах и о том, как они статистику делают на ни в чем не повинных детях. С пикетом одиночным стояла у суда.

А потом поговорила с Димой, он мне все и выложил как на духу. Говорил, что ******** от нищеты, что мы с отцом его ******* своей правильностью. Сказал, что за 2 месяца «поднял бабок» столько, что мы за всю свою жизнь не увидим. Попросил, чтобы я не ходила больше на заседания и вообще не лезла в его жизнь.



Тайники с «закладками» парень оставлял по всей области.

Приговором суда Дмитрию назначили 8 лет 6 месяцев колонии общего режима. Парень освободился по УДО, потом снова попался на распространении и получил еще больший срок. Подхватил в колонии туберкулез и там же пару лет назад скончался. Его погребение организовывали за счёт исправительного учреждения.

— Я еще пыталась с ним разговаривать, — завершает женщина. — И на приговоре, и на апелляции, но он просто посылал меня на три буквы. Мой муж от волнений схватил сердечный приступ — еле выходили врачи. А старший сын в пандемию слег с коронавирусом — угас за пару недель. К нему на могилу мы ходим. А где похоронен Дима, мы не знаем и знать не хотим. Конечно, рубец на сердце остался, тяжело осознавать, что твой сын — подлец. Но он сам выбрал себе такую судьбу. И точка.

Крестовый поход против здравого смысла

70-летний Владимир Андреев освободился из колонии общего режима в 2022 году. На зону мужчина попал из-за слепой веры в то, что его дочь не преступница.

Юлию Андрееву задержали 1 июля 2014 года после очередной поездки в Москву. В районе улицы Мира к ней подошли сотрудники полиции, предложившие проследовать в служебную машину. Как оказалось, за женщиной давно наблюдали, так как подозревали в сбыте наркотиков. В присутствии понятых Юлю досмотрели и обнаружили в ее косметичке 87,28 грамма героина. Позже в ее квартире нашли еще 47,3 грамма наркотика.

Юлия признала вину, но заявила, что на преступление пошла из-за любви, — около года назад девушка в соцсети познакомилась с неким Евгением, который отбывал срок в одной из тамбовских колоний. Именно Евгений попросил Юлю помочь с «транспортировкой» героина в Тулу, обещая, что с полицией никаких проблем не возникнет, мол, «если что, отмажу». Не отмазал. И 1 июня 2015 года приговором Советского районного суда Юлия Андреева была приговорена к 11 годам колонии.

— Мы сразу поняли, что это провокация! — рассказывал журналистам отец Юлии Владимир Андреев. — В ФСКН воспользовались тем, что дочка страдает психическим расстройством, полученным после страшной автоаварии, и решили сделать из невиновного человека «успешно закрытое крупное дело»! Я уверен, что этот Евгений — подставное лицо. Почему его никто не ищет? Сделали из Юли наркобарона какого-то. Она не сама ведь поехала в Москву, а по наводке. Почему этот «наводчик» сейчас где-то безнаказанно вовлекает новую девушку в свои преступления? А моя дочь сидит в тюрьме, без шанса на условно-досрочное освобождение?!

Мужчина записывал обращения к Президенту России, а его жена развернула активную деятельность в соцсетях, организовав сообщество «Матери Тулы в защиту незаконно осужденных». Впрочем, петиции, видеоролики и пикеты не давали никакого результата. И тогда, по версии обвинения, Владимир решил отомстить системе самостоятельно.



Скриншот одного из постов вышеупомянутого сообщества.

Из обвинительного заключения:

«Обвиняемый собрал информацию об адресах проживания, местах работы и маршрутах передвижения федерального судьи и помощника прокурора района, которые в 2015 году принимали участие в рассмотрении уголовного дела в отношении его дочери, а также следователя, расследовавшего это уголовное дело. Мужчина решил отомстить и для этого тщательно собирал дома орудия преступления: арбалет с комплектом стрел, строительные патроны, кустарным способом снаряженные поражающими элементами, средства маскировки — маску и парик — и приспособление пиротехнического характера».

25 июля 2017 года Андреева арестовали за незаконное хранение взрывчатых веществ. Позже к обвинением добавится статья «Приготовление к посягательству на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование». Кроме прочего, в основу обвинения легли переговоры Владимира с дочкой: в беседах он заявлял, что украдет Юлю из колонии на вертолете, а потом из арбалета расстреляет её «обидчиков».



Оружие, которое соорудил пенсионер.

В 2018 году Андреева оправдали, но решение суда было отменено коллегией по уголовным делам Тульского областного суда. Дело направили на новое рассмотрение, и 20 января 2020 года коллегия присяжных заседателей признала мужчину виновным. Вердикт: 5 лет колонии общего режима со штрафом в 10 000 рублей.

— Владимир освободился в 2022 году — ему зачли время, проведенное в СИЗО, — рассказывает жена Владимира Галина Николаевна. — В следующем году из колонии выйдет наша дочь. Даст бог, встретим её и постараемся забыть весь тот ужас, через который прошли. Здоровье вроде бы еще есть. Доделываем ремонт в квартире и считаем дни до Юлиного освобождения. А сообщество «Матери Тулы в защиту незаконно осужденных» давно не работает — не получилось никакого результата от создания таких групп.



Владимир Андреев.

Комментарий эксперта:

Почему родители продолжают защищать детей и назначать виноватыми в их преступлениях кого угодно, только не их самих, рассказал психотерапевт Артем Химич:

Артем Химич — Когда родители сталкиваются с ужасной правдой о том, что их ребенок совершил жестокое преступление, их психика активирует защитные механизмы, такие как отрицание, рационализация и проекция. Они помогают избежать сильных чувств: вины, стыда и тревоги. Это позволяет избежать столкновения с мыслями о своей ответственности за воспитание. Мы имеем дело с феноменом идентификации себя с другими, особенно близкими — родственниками, детьми. Даже если ребенку «30 и более годиков», родители могут столкнуться с невозможностью психически отделить себя от взрослого чада и, как следствие, отделить свою ответственность от ответственности ребенка. Либо берут ее полностью, либо полностью отрицают.

— Особенно ярко это выражается в семьях с нарциссическими маркерами у родителя, где ребенок служит продолжением собственного «я» и должен быть идеален, великолепно учиться и всячески быть лучше других, — продолжает Артем Химич. — Признание вины ребенка воспринимается как признание их собственного провала как родителей.

Они могут цепляться за представление о том, что их ребенок «хороший», даже вопреки очевидным фактам.

Безусловная любовь к детям не дает родителям воспринимать их объективно. Даже когда дети совершают аморальные поступки, родители склонны искать внешние причины, чтобы сохранить привязанность и веру в них. Не стоит забывать и о социокультурных факторах: в патриархальных или консервативных культурах стыд за действия ребенка накладывается на всю семью. Родители могут отрицать вину ребенка, чтобы избежать общественного осуждения, сохранить семейную репутацию и поддержать свою идентичность.

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2023 году судами рассмотрено 694 933 уголовных дела. Осуждено 589 011 человек, оправдано 1874 человека.

Соотношение осужденных и оправданных составляет порядка 314:1.

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