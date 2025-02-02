Где поесть: пробуем бизнес-ланчи

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фастфуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Конечно же, самый-самый обед — тот, который вы взяли с собой на работу в контейнере. Однако время или желание готовить есть не всегда. В таком случае можно побаловать себя обедом в ресторане!

Myslo уже искал вкусные бизнес-ланчи. Сегодня мы пройдемся по новым местам и найдем самые вкусные и выгодные обеды.

Помимо уже озвученных критериев оценки мы обратим внимание на вариативность бизнес-ланча и его комплектацию.

Берем самые маленькие комбо из предложенных.

Myslo оценивал бизнес-ланчи в:

Обеденное меню актуально по будням с 12.00 до 16.00.





Цена: 650 руб.

Количество позиций: 3 (первое, салат и напиток) + булочка

Время ожидания: 12 мин.

Ресторан Hops предлагает сеты из двух блюд (650 р.) и из трех блюд (690 руб.), плюс напитки. На выбор по три вида салатов, супов, горячих блюд и напитков. В стоимость каждого набора входит пшеничная булочка.

Напиток нам подали сразу — из предложенных вариантов мы выбрали морс из вишни и черной смородины. По вкусу и консистенции напоминает разведенное в воде сладкое варенье — навевает воспоминания из детства.

Через четыре минуты подали Цезарь с курицей и хлеб. Порция салата небольшая — на наш вкус самое то, чтобы поесть и не лопнуть. Это первый на нашей памяти Цезарь (в рамках рубрики «Где поесть»), в который положили не постное куриное филе, а серое мясо. Мягкое, жирненькое, с богатым вкусом и специями — то, что нужно. Овощи свежие, заправка — солоноватый соус на основе сметаны/йогурта/майонеза с кислинкой. Крутоны тут настолько тонкие, что идут скорее в качестве хрустяшки или декора.

Кому не хватило традиционных сухариков — пожалуйста, хлеб рядом. Правда, сухарем его назвать никак нельзя. Хлеб тут пекут самостоятельно. Мягчайший мини-багет с хрустящей корочкой, пористым телом, сладковатым мякишем и аппетитным ароматом сдобы.

Через 12 минут после заказа принесли суп с зеленой фасолью. В наваристом курином бульоне плавает мелко нарезанная морковь, кусочки филе, фасоль и птитим — в отличие от традиционной лапши он почти не разбухает, так что хранится готовый суп гораздо дольше.

В Hops вам принесут не бизнес-ланч, а домашний обед, как у бабушки в гостях. Сытно, вкусно и с душой!

Оценка: 5 из 5 баллов

«Томато обед» доступен для заказа по будням до 16.00.

Цена: 525 руб.

Количество позиций: 3 (паста, салат и напиток)

Время ожидания: 13 мин.

В «Томато» можно заказать четыре разных по комплектации и цене бизнес-ланча — все зависит от вместительности вашего желудка и кошелька. На выбор — все блюда из обозначенных категорий в меню.

Напиток принесли сразу после заказа и сервировки стола. Морс оказался очень разбавленным, практически прозрачным и безвкусным.

Остальные позиции принесли одновременно: будем есть классическую Карбонару и салат Фигаро.

Паста немного пересолена, но в остальном вполне себе съедобная. Большая порция неслипшихся спагетти с сливочном соусе, бекон, непримечательный сыр и черри с рукколой. Зелень немного горчит, но ее спокойно можно убрать на край блюда.

Салат понравился нам меньше. Ингредиенты порезаны крупным кубиком и заправлены майонезным соусом. В тарелку будто скинули все, что было в холодильнике — заветревшийся сыр, полежавшая буженина, черствые чесночные гренки, огурец, салат и красный болгарский перец. Само по себе сочетание продуктов неплохое, но далеко не первая их свежесть и соус все портят.

Мы наелись до отвала, но удовольствия не получили. Поэтому ставим «уд.»

Оценка: 3 из 5 баллов

Бизнес-ланчи подают по будням с 12.00 до 16.00.





Цена: 400 руб.

Количество позиций: 3 (первое, второе и напиток) + хлебная корзина

Время ожидания: 7 мин.

В 13 RULES тоже четыре вида бизнес-ланча — три по два блюда и один из трех. Напиток и хлебная корзина входят в стоимость каждого комплексного обеда.

Как и в Hops, в обеденном меню три опции на каждую позицию. Исключение — напитки: помимо чая, кофе и сока тут могут налить кружечку пенного.

За символическую доплату в 50 руб. при заказе любой ланч завернут с собой.

Сразу принесли чай — кипяток с пакетиком «Гринфилда» на блюдце. Немного неожиданная подача для заведения, которое позиционирует себя как бар, ну да ладно.

Четыре минуты спустя на столе оказывается полтарелки куриной лапши. Размеры посуды вселяют нехорошую идею о том, что супа нам не долили. Уверены, что блюдо станет выглядеть презентабельнее, если поменять тарелочку.

Но вот со вкусом ничего не поделаешь: сколько ни перчи, ни соли, лапша остается постной похлебкой из дешевой столовой.

Через три минуты подают горячее: куриный шницель с запеченным картофелем. Мясо очень сухое и жесткое — доедать не стали. А вот картофель а-ля по-деревенски порадовал: пряный, с хрустящей корочкой и мягкий внутри. С кетчупом еще лучше — на соусе точно не сэкономили.

Помимо картофеля мы ничего есть не стали, толком не наелись.

Оценка: 2 из 5 баллов

Бизнес-ланч можно заказать по будням с 12.00 до 16.00.

Цена: 480 руб.

Количество позиций: 4 (второе, салат, десерт и напиток) + хлебная корзина

Время ожидания: 12 мин.

В «Августине» кормят очень щедро: бизнес-ланчи тут по пять-шесть позиций. Салаты, супы, напитки и десерты — четыре вида. Три основных блюда на выбор готовят ежедневно, так что здешний бизнес-ланч вряд ли приестся. За 100 руб. можно добавить к заказу 0,3 пива.

Видимо, в «Августине» морс готовят по секретному рецепту «Томато» — это максимально разбавленный компот из сухофруктов.

Через шесть минут ожидания нам принесли хлебную корзину с двумя большими булочками, лапшу и салат.

Гречневая лапша в азиатском стиле (соба в кисло-сладком соусе) нам очень понравилась — только курицы маловато.

Оливье здесь необычный: куриное филе, свежий огурец, корнишоны и картофель пай заправлены кисловатым майонезно-йогуртным соусом. Выложенный в кулинарное кольцо салат украшает стебель петрушки и яйцо пашот. Очень необычное сочетание нежной заправки, хрустящей картошки и соленых огурцов — обязательно попробуйте!

После того, как мы закончили с основными блюдами, нам принесли десерт — небольшое пирожное Картошка. Небольшой десерт идеально подойдет для завершения трапезы.

Отнимем полбалла за никакой морс. Еще минус — небольшое количество курицы в лапше. Также советуем поработать над подачей: размазанный по краям соус и «выбившиеся» кусочки салата не слишком эстетично смотрятся.

Оценка: 4 из 5 баллов

Обеденное предложение действует по будням с 12.00 до 16.00.





Цена: 550 руб.

Количество позиций: 3 (салат, второе и напиток) + хлебная корзина

Время ожидания: 9 мин.

«Петр Петрович» угощает тремя видами салатов и горячих блюд на выбор. Напитков — целых семь вариантов: лимонады, вода, чай и пиво разных сортов. За дополнительную плату к обеду можно добавить суп дня, американо или капучино. В стоимость стандартного обеда входит хлебная корзина — сдобу пекут прямо в ресторане.

Базиликовый лимонад принесли через пару минут после заказа. Он оказался ярко-розового цвета, а по вкусу отдаленно напоминал сладкий тархун.

Тут же принесли хлеб и салат с беконом и бедром — отличный пример того, как грамотно можно сочетать необычные ингредиенты. В составе: курица, бекон, красная фасоль, зеленый и красный лук, грибы, корнишоны, (будто перемороженные) помидоры и — внезапно — картофельные чипсы.

Через шесть минут подали свиные котлетки с овощами. Котлетки очень нежные и сочные. Сладкая морковь, брокколи и цветная капуста приготовлены на пару. Главное достоинство этого блюда — сливочный соус Бешамель с добавлением карри.

Получился отличный сбалансированный обед — яркие вкусы уравновешивают здоровую пищу.

Оценка: 5 из 5 баллов

Самый дорогой бизнес-ланч — Hops (650 руб.),

Самый дешевый бизнес-ланч — 13 RULES (400 руб.),

Самая быстрая подача — 13 RULES (7 мин.),

Самый богатый бизнес-ланч — «Августин» (суммарно пять позиций),

Самый разнообразный бизнес-ланч — «Томато» (на выбор все блюда из обозначенных категорий),

Самый вкусный бизнес-ланч, по мнению редакции Myslo, — «Петр Петрович».

Каждый бизнес-ланч оказался хорош по-своему. А где вы трапезничаете на обеденном перерыве? Делитесь любимыми столовыми, кафе и ресторанами в комментариях!