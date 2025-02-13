Субстанция: Идеал
Премьера:
13.02.2025
Режиссер:
Саша Рейнбоу
Актеры:
Джесс Хонг, Джаред Тернер, Иден Харт, Марк Митчинсон, Хлоя Паркер, Бенджамин Хадсон, Элисон Куиган, Жинетт МакДональд, Сепи Тоа, Сэм Ван
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
96 минут
Возрастные ограничения:
18+
Способная студентка по обмену Анджела не отличается красотой и популярностью. От отчаяния она решает использовать экспериментальный препарат, обещающий полное преображение. Но красота и совершенство требуют жертв...
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
31 мая - 14 февраля 2024
6 - 12 февраля
29 декабря - 19 февраля 2024
6 июля - 15 февраля 2024
29 января - 12 февраля
17 февраля, понедельник 00:00