Субстанция: Идеал

Премьера: 13.02.2025

Режиссер: Саша Рейнбоу

Актеры: Джесс Хонг, Джаред Тернер, Иден Харт, Марк Митчинсон, Хлоя Паркер, Бенджамин Хадсон, Элисон Куиган, Жинетт МакДональд, Сепи Тоа, Сэм Ван

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 96 минут

Возрастные ограничения: 18+

Способная студентка по обмену Анджела не отличается красотой и популярностью. От отчаяния она решает использовать экспериментальный препарат, обещающий полное преображение. Но красота и совершенство требуют жертв...