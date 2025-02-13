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Субстанция: Идеал

Субстанция: Идеал

Премьера:
13.02.2025
 
Режиссер:
Саша Рейнбоу
  
Актеры:
Джесс Хонг, Джаред Тернер, Иден Харт, Марк Митчинсон, Хлоя Паркер, Бенджамин Хадсон, Элисон Куиган, Жинетт МакДональд, Сепи Тоа, Сэм Ван
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
96 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Способная студентка по обмену Анджела не отличается красотой и популярностью. От отчаяния она решает использовать экспериментальный препарат, обещающий полное преображение. Но красота и совершенство требуют жертв...

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