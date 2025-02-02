Скорпионов ждут солидные деньги, а Дев - сильные ощущения в любви

Овен (21.03−20.04): Недоразумения на службе или в отношениях с партнерами могут негативно отразиться на настроении и здоровье. Особенно опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного потенциала. Возможно, что коммерческие операции не принесут ожидаемой прибыли; дела, связанные с поездкой, сорвутся. Резкое снижение жизненного потенциала может отрицательно сказаться на самочувствии.

Про деньги. В начале недели постарайтесь быть внимательнее и предусмотрительнее, есть вероятность денежных потерь. В выходные уменьшите свои траты, лучше ничего не планировать и не совершать покупок.

Про любовь. Не слишком приятные слова стоит обратить в шутку, и вы прекрасно проведете время с любимым человеком. Забудьте критику и все неприятности, которые он вам причинил, помните только о хорошем.

Про интим. Не стоит в ближайшие дни посещать злачные и публичные места. Вас и так можно соблазнить с полувзгляда, а если вы еще и в стриптиз-клуб или в публичную баню пойдете, то потом вообще заснуть не сможете от разыгравшегося воображения. А ваша половинка, как назло, будет спать, как убитая...

Благоприятные дни: 3, 6; неблагоприятные: 5.

Телец (21.04−21.05): Звезды не исключают появления на пути Тельцов небольших трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Деловые партнеры попытаются вас запутать. Здоровье несколько ухудшится по причине хронической усталости. Благоприятны контакты, деловые встречи, оформление документов и крупное вложение капитала в недвижимость. Во второй половине недели вероятны недоразумения, возникшие из-за опрометчивых высказываний, обещаний.

Про деньги. На этой неделе не стоит питать иллюзий по поводу своих финансовых возможностей, тем более что вы можете рассчитывать только на свои силы. Материальное положение не самое блестящее. Кредиты брать не стоит. Так что сократите расходы.

Про любовь. Сжигайте за собой все мосты, и если нет любви, то не притворяйтесь, что все в порядке. Вас ждут новые встречи и новые эмоции. Свидания лучше назначать на вторник или субботу.

Про интим. На этой неделе вас втянут в авантюру, не предвещающую ничего хорошего. Постарайтесь исключить встречи с малознакомыми вам мужчинами/женщинами, особенно на вашей территории. Секс-то, может быть, покажется вам фееричным, зато после него вы, как минимум, недосчитаетесь любимых ювелирных украшений, а может быть, и чего-то более ценного...

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 9.

Близнецы (22.05−21.06): Возможно, что интеллигентность и остроумие Близнецов могут сделать их душой всей компании. Благодаря покровительству Меркурия они получат возможность заняться нового рода деятельностью. Не ожидается никаких сложностей в профессиональных делах. Любые действия Близнецов будут прекрасно приняты окружающими. Близнецы-руководители осознают, что, научившись властвовать над собой, им удалось подчинить своей власти остальных.

Про деньги. Ваше материальное положение улучшится. Вам предложат новый, выгодный контракт. Можете рассчитывать на премию или победу в конкурсе. Главное — будьте активны и верьте в лучшее.

Про любовь. Любимый человек приятно вас удивит. Он готов на многое, чтобы осуществить ваши мечты. Ваш страстный роман уверенно движется к законному браку.

Про интим. У Близнецов все будет в шоколаде — если он им, конечно, не приелся. В любом случае, если у вас остались невостребованные запасы, и от какао-массы вас еще не тошнит — устройте любимому/любимой сеанс облизывания с головы до ног. Ему/ей точно понравится! А если еще и мороженое в некоторые места добавить…

Благоприятные дни: 8, 9; неблагоприятные: 4.

Рак (22.06−22.07): Возможно, что Ракам будет трудно определить, что на благо, а что во вред. Не исключено, что они почувствуют душевный дискомфорт. Неделя отмечена некоторой рассеянностью, неуравновешенностью. Пожилые Раки могут столкнуться с хамством, мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов, которые измотают их больше, чем серьезные проблемы. Вероятно ощущение одиночества, обиды.

Про деньги. С деньгами будет все неплохо, и, даже если какие-то вопросы вызовут тревогу или беспокойство, волнения окажутся напрасными. Разумное планирование бюджета поможет избежать проблем. Начальство явно довольно вами. Есть вероятность увеличения зарплаты.

Про любовь. Не изводите любимого человека беспочвенной ревностью. Ему это не понравится. Будьте тактичны и терпеливы, тогда ваши отношения станут гармоничнее. Суббота — удачный день для свиданий наедине.

Про интим. Ваши успехи на любовном фронте оставляют желать лучшего — даже самые невинные плотские шалости, что были запланированы, скорее всего, сорвутся или перенесутся на более подходящее время. Звезды советуют вам сосредоточиться на творчестве или на занятиях с детьми — это не даст вам особенно расстроиться.

Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 4.

Лев (23.07−23.08): Тяжелая неделя. Неблагоприятное расположение планет может проявиться нехваткой физических сил и творческого потенциала, стремлением злоупотреблять силовыми методами воздействия на окружающих. Усталость, постороннее влияние или неблагоприятное стечение обстоятельств может отрицательно сказаться на результатах во всех сферах деятельности. Во второй половине недели возможны неурядицы, которые отнимут у вас много сил или основательно испортят настроение. Вы можете оказаться в роли ответчика перед законом. Ваше деловое чутье притупится.

Про деньги. В понедельник и вторник уделите больше внимания деловой сфере, покажите служебное рвение, от этого может зависеть ваша дальнейшая карьера. В конце недели не тратьте слишком много денег на развлечения. В воскресенье будут весьма удачными хозяйственные покупки.

Про любовь. На этой неделе не требуйте от любимого человека звезд с неба. Когда у него появится такая возможность, достанет без напоминаний, а сейчас только обидится. Лучше организуйте свидание при свечах, добавьте романтики.

Про интим. У Львов на эту неделю намечены грандиозная вечеринка, посиделки с друзьями, праздник по поводу очередной годовщины со дня покупки машины/квартиры/телефона— в общем, все, что угодно, кроме романтических свиданий наедине с любимым человеком. С другой стороны, если вам удастся улучить пару минут и уединиться на кухне, то даже ваша суперзанятость сыграет в вашу пользу.

Благоприятные дни: 4, 5; неблагоприятные: 8.

Дева (24.08−23.09): Начинается период эмоционального обновления, связанный с умением правильно направлять свои жизненные силы. Люди, с которыми вы познакомитесь в этот период, наверняка сыграют в вашей жизни большую роль. Удачная неделя для знакомств, заключения сделок, помолвки, брака. Неделя предполагает самоотречение, служение ближнему. От вас потребуется отказывать себе во всем.

Про деньги. На этой неделе финансовая сфера не всегда может быть стабильной. Сейчас лучше не планировать крупных приобретений. Постарайтесь рассчитаться со старыми долгами. Опасайтесь телефонных мошенников.

Про любовь. В первой половине недели будьте осторожны, старайтесь, чтобы тяга к сильным ощущениям, не переходила границ. Вторая половина недели не лучшим образом скажется на силе ваших чар. Ваш избранник может пойти налево.

Про интим. Девы нынче склонны невероятно возбуждаться от созерцания чего-то грязного и откровенно неприличного. Конечно, самым распространенным вариантом этого «чего-то» обычно являются порнофильмы, но сегодня случится что-то более интересное. Возможно, вы увидите нечто, что не предназначалось для ваших глаз — например, во время прогулки или после обеденного перерыва...

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 9.

Весы (24.09−23.10): Неделя завершения дел и выплаты долгов. Неделя благоприятна для открытий, самореализации. Любое начинание, даже самое рискованное, впоследствии принесет успех. Возможна небольшая прибыль или выгодная покупка. Благоприятная неделя для планирования новых дел, постижения вечных истин, обретения духовного сознания. Вероятны приподнятое настроение, переходящее порой в неконтролируемые эмоции, повышенная требовательность к окружающим.

Про деньги. Финансовая ситуация на этой неделе выглядит для вас довольно оптимистично. Направьте свою энергию в сферу бизнеса и карьеры. В среду или четверг можно рассчитывать на новые денежные поступления, причем крупные.

Про любовь. Общение с любимым человеком окажется слегка утомительным, лучше больше общаться с друзьями. Постарайтесь спокойно отреагировать на замечания и критику. Разговор по душам сделает вас ближе.

Про интим. Весы поистине опьянеют от осознания собственной неприступности и одновременно желанности. А поможет удержанию этих чувств не что иное, как откровенное белье, которое они должны надеть перед самым сокровенным и тайным процессом.

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 4.

Скорпион (24.10−22.11): Неделя предполагает накопление знаний и опыта. Благоприятна для изучения наук, ремесел, наставничества, достижения намеченной цели. Многие Скорпионы будут способны предугадывать будущее. Неделя характеризуется покорностью, подчинением, мудростью. Личная жизнь потребует от Скорпионов осторожности и экономии в средствах. Нельзя делать чрезмерные траты.

Про деньги. В понедельник вероятны солидные денежные поступления, ваши заслуги оценят. Звезды не сомневаются, что вам могут поднять зарплату и предложить руководящую должность.

Про любовь. Будьте мудры и учитесь обходить подводные камни собственной судьбы, старайтесь сразу исправлять допущенные ошибки. И вас ждет страстный роман с человеком, который давно вам дорог.

Про интим. Использовать свои преимущества в различных областях сексуальных техник предстоит вскоре Скорпионам. Возможно, вы и не догадывались прежде, как много вы умеете, и как высоко может цениться ваше искусство. Это значит, что у вас все впереди; но и на вершину торопиться не стоит. Делайте все не спеша — хотя бы в два раза медленнее, чем обычно...

Благоприятные дни: 6, 9; неблагоприятные: 5.

Стрелец (23.11−21.12): Стрельцы будут испытывать недовольство близкими людьми и ходом событий. Неделя обещает быть трудной. Лесть, обманы, иллюзии в партнерских отношениях, мнительность могут стать причиной резких, необдуманных поступков. Отсутствие скромности или жесткая позиция Стрельцов может привести к конфликтам. В целом неделя неблагоприятна для контактов и деловых переговоров, зато Стрельцы смогут успешно завершить начатые дела.

Про деньги. Желательно не увлекаться чужими идеями, у вас и свои есть. Нужно только их четко сформулировать и не бояться представить на суд начальства или возможных инвесторов. В пятницу лучше не планировать поход по магазинам.

Про любовь. Готовьтесь отбиваться от поклонников, к вам будут проявлять повышенное внимание представители противоположного пола. Четверг — удачный день для встреч и романтических свиданий. В воскресенье лучше побыть одному.

Про интим. Не останавливайтесь на полпути — и да пребудет с вами благословение всех небесных светил. В сексе стоит постараться и применить все достижения техники и прогресса. А если вы еще и легенду сочините — например, о людях, что отправлены на ракете в космос — то все вообще пройдет как у Гагарина!

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 5.

Козерог (22.12−20.01): В начале недели вероятны интриги недоброжелателей, ссоры, нежелательные встречи, которые будут иметь тяжелые последствия. Внезапные и непредвиденные поступки близких скажутся на семейном счастье. Неделя предполагает восстановление справедливости, обретения покоя. Эта неделя принесет многим Козерогам хорошее самочувствие. Постепенно отношения будут приходить в норму, но память о негативных событиях прошлого часто будет тревожить их.

Про деньги. В финансовой сфере самый неудачный день недели — это понедельник. Вы явно будете не в форме и не сможете быть убедительными на переговорах. Четверг может порадовать вас новыми денежными поступлениями.

Про любовь. На этой неделе вы будете слишком рациональны. Похоже, вы не позволяете себе потерять голову от любви. Ваш партнер может принять это за холодность и равнодушие.

Про интим. Эрогенные зоны Козерогов, на которых им рекомендуется сосредоточиться — это область лодыжек, щиколоток, а также ступни и особенно пальцы на ногах. Если ваш возлюбленный/возлюбленная проявит свою добрую волю и начнет «подогревать» вас именно снизу — то пусть берегут свои уши и нервы соседи!

Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 3.

Водолей (21.01−19.02): Звезды обещают, что именно с этой недели Водолеев будет переполнять чувство нежности и любви. Новые планы потребуют от них активности, расширения круга знакомств, установления деловых контактов. Велика возможность счастливого случая, в результате которого ваше положение улучшится. Возможны потери, растерянность, неуверенность в успехе начатого дела. Новая связь или легкий флирт в скором времени может принести вам серьезные жизненные осложнения. Вероятно, дадут о себе знать не улаженные в прошлом проблемы с детьми или родителями.

Про деньги. Вашему бюджету не помешает новый источник доходов. Самое время задуматься о дополнительном заработке. Однако все же не стоит жить на работе. Среда — благоприятный день для обсуждения финансовых дел с партнерами по бизнесу.

Про любовь. Палитра ваших взаимоотношений может быть весьма разнообразна. Не исключено как завершение неких отношений, так и их начало. Вы сейчас вполне способны влюбиться без памяти, вас манят новые горизонты.

Про интим. Замечательные новости для Водолеев: их ожидает повышение жизненной силы и сексуального потенциала. Возможны множественные оргазмы и неутомимое стремление к новым позам, на радость вашему благоверному. Так что скорее заканчивайте все ваши дела и ныряйте в омут глубокой страсти.

Благоприятные дни: 3, 5; неблагоприятные: 4.

Рыбы (20.02−20.03): Рыб ожидает нелегкая неделя. Не исключено, что многие Рыбы изменят свой образ мышления и жизни. В первой половине недели из-за эмоционально напряженного фона вам будет крайне сложно договориться с партнерами и коллегами. Будьте готовы к тому, что кто-нибудь с утра испортит вам настроение на весь день. Во второй половине недели возможны благоприятные контакты.

Про деньги. В начале недели ваши финансовые ресурсы будут достаточно скромны. На работе не исключены конфликты и раздражающая суета. На большой доход сейчас рассчитывать не приходится.

Про любовь. В делах сердечных на этой неделе вас может одолеть хандра. Не слишком приятные воспоминания и любовные переживания способны полностью выбить вас из колеи. Постарайтесь не поддаваться этому настроению. Пятница — удачный день для встреч и откровенных разговоров.

Про интим. Не делите шкуру неубитого медведя — и не обсуждайте с подругами планы по соблазнению весьма заманчивой эротической «добычи». Сейчас это более обычного чревато невольным «сглазом», либо и вовсе черной завистью окружающих вас «соплеменниц»/«соплеменников» — особенно если ваша «охота» пройдет удачно.

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 3.