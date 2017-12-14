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Праздник к нам приходит

Праздник к нам приходит

Краеведческий музей приглашает на новогоднюю программу «Праздник к нам приходит».

Все мы с особым трепетом ждём новогодние и рождественские праздники, потому что они связаны с волшебством, чудесами и подарками. И как здорово собраться всей семьей и впустить в дом праздник, украсив его. А еще лучше, если украшение сделать своими руками.

Совместная подготовка к праздникам сближает, создает особое настроение, приносит удовольствие и радость. Поэтому новогодние и рождественские поделки как раз то, что надо, чтобы разнообразить семейный досуг и создать соответствующее праздничное настроение, а Тульский областной краеведческий музей с радостью вам в этом поможет.

Участников праздничной программы ждет знакомство с выставкой ёлочных украшений разных лет, участие в мастер-классах по изготовлению оригинальных елочных игрушек в стиле ретро и не только, новогодние пожелания-предсказания-комплименты, которые щедро раздарит красавица-ёлка, конкурс весёлых загадок, и конечно подарки.

Для участия в программе требуется предварительная запись по телефону 30−79−75. Стоимость участия — 100 рублей.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
16 декабря 2017, суббота
10:00
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17 декабря 2017, воскресенье
10:00
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18 декабря 2017, понедельник
10:00
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