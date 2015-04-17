Квест: Приют для убийцы
В ходе игры вы на три часа погружаетесь в атмосферу приключения, и развязка зависит только от ваших действий. У каждого игрока – своя роль и уникальные цели, достичь которые и является смыслом игры. В живом квесте все как в жизни: игроки общаются между собой и передвигаются в пространстве. Опытный детектив, дерзкий пират, голливудская дива и другие персонажи ждут вас в этом квесте.
Квест для тех, кто хочет:
- Попробовать себя в новом образе
- Получить удовольствие от неожиданных поворотов сюжета
- Применить логику и интуицию для решения загадки (как в кино)
- Познакомиться с новыми людьми
- Преодолеть стеснительность
- Весело провести время в компании друзей
Стоимость участия 450 Р с человека.
Обязательна предварительная запись по телефону +7 (903) 842-28-28.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Смирнова, 5, кор. 2
Тел.: 8 (903) 842-28-28
30 декабря 2016, пятница
17:00