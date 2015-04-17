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Квест: Приют для убийцы

Квест: Приют для убийцы

В ходе игры вы на три часа погружаетесь в атмосферу приключения, и развязка зависит только от ваших действий. У каждого игрока – своя роль и уникальные цели, достичь которые и является смыслом игры. В живом квесте все как в жизни: игроки общаются между собой и передвигаются в пространстве. Опытный детектив, дерзкий пират, голливудская дива и другие персонажи ждут вас в этом квесте.

Квест для тех, кто хочет:

  1. Попробовать себя в новом образе
  2. Получить удовольствие от неожиданных поворотов сюжета
  3. Применить логику и интуицию для решения загадки (как в кино)
  4. Познакомиться с новыми людьми
  5. Преодолеть стеснительность
  6. Весело провести время в компании друзей

Стоимость участия 450 Р с человека.

Обязательна предварительная запись по телефону +7 (903) 842-28-28.

Где и когда?
Квестория
Квестория
Тула, ул. Ф. Смирнова, 5, кор. 2
30 декабря 2016, пятница
17:00
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