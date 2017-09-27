День рождения экзотариума

Туляков и гостей города ждут интересные истории из жизни маленького зоопарка и подарки.

В ближайшую субботу сотрудники Тульского экзотариума расскажут истории появления и жизни самых выдающихся своих питомцев. Приоткроют недоступное посетителям в обычное время закулисье зоопарка. Туляки узнают историю дома на Октябрьской, где уже почти три десятка лет обитают сотни животных, и, конечно же, смогут задать животрепещущие вопросы о перспективах и будущем здании, разговоры о котором не утихают уже который год.

Программа:

11.00 и 16.00 — кормление животных

12.00 и 15.00 — интерактивная лекция «Змеиная лаборатория» (количество мест ограничено)

13:00 — викторина «Достижения экзотариума» с подарками

11.30—15.30 — информационные столы для почемучек

10.00—20.00 — игра по экспозиции с подарками

10.00—20.00 — выставка «За кулисами зоопарка»

Справки по телефону: 47−53−92.

Впервые экзотариум открыл свои двери для посетителей 27 сентября 1987 года, тогда он являлся отделом Комсомольского парка. Самостоятельной организацией Тульский экзотариум стал только через год, а всенародно любимая «Теща» у входа появилась в 1989 году.