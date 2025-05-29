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Нэчжа побеждает Царя драконов

Нэчжа побеждает Царя драконов

Премьера:
29.05.2025
 
Режиссер:
Ян Юй
  
Жанр:
Анимационный, Боевик, Фэнтези
  
Продолжительноcть:
143 минуты
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Мальчик-демон Нэчжа и его друг сражаются против Царя драконов и его армии, но попадают под удар молнии и превращаются в духов. Теперь вернуть их в физический мир может лишь Священный лотос.

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