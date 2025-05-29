Нэчжа побеждает Царя драконов

Премьера: 29.05.2025

Режиссер: Ян Юй

Жанр: Анимационный, Боевик, Фэнтези

Продолжительноcть: 143 минуты

Возрастные ограничения: 6+

Мальчик-демон Нэчжа и его друг сражаются против Царя драконов и его армии, но попадают под удар молнии и превращаются в духов. Теперь вернуть их в физический мир может лишь Священный лотос.