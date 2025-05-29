Нэчжа побеждает Царя драконов
Премьера:
29.05.2025
Режиссер:
Ян Юй
Жанр:
Анимационный, Боевик, Фэнтези
Продолжительноcть:
143 минуты
Возрастные ограничения:
6+
Мальчик-демон Нэчжа и его друг сражаются против Царя драконов и его армии, но попадают под удар молнии и превращаются в духов. Теперь вернуть их в физический мир может лишь Священный лотос.
Сегодня
|
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 мая, четверг
|
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 мая, пятница
|
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 мая, суббота
|
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 июня, воскресенье
|
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
29 мая, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:10
30 мая, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:10
31 мая, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:10
1 июня, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:10
13 - 28 мая
1 июня, воскресенье 00:00
13 - 25 мая
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