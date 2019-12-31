Лекция об эгрегоре денег
В тренинговом центре Remix пройдет лекция об эгрегоре денег. Участники узнают, как развернуть финансы к себе лицом.
Действует предварительная запись по тел.
Где и когда?
Тула, ул. Михеева, 15
5 января 2020, воскресенье
15:00
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
29 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
16 февраля, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 250 ₽
25 января, суббота 15:00
₽ Билеты: 600 ₽
1 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 400-800 ₽
24 февраля, понедельник 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽