Шоу «Уральские Пельмени» представляют большой концерт: «Уральские Пельмени. Лучшее!» В примету «как Новый Год встретишь, так его и проведёшь» верят многие. Да и те, кто не верят, всё равно инстинктивно стараются в декабре подтянуть настроение до нужного праздничного уровня. Шоу «Уральские Пельмени» сможет в этом помочь.

Профессионально, качественно и, главное, в нужное время! Большая порция качественного юмора от горячих уральских парней, любимые артисты, музыкальные выступления, самые популярные миниатюры, а также абсолютно новые номера — всё это и многое другое уже подготовлено именно для вас. Весёлая новогодняя атмосфера бонусом прилагается к каждому билету. Бабушки, которые не могут поделить одного внука, жёны, которые выбирают подарки мужьям, а также мужья, забирающие после корпоратива жён (или то, что от них осталось), семьи, посвящающие ночь созданию карнавального костюма для ребёнка — темы для номеров авторам Шоу «Уральские Пельмени» подбрасывает сама жизнь. А уж продвинутые технологии создания шоу позволяют каждый номер довести до блеска.

Шоу «Уральские пельмени. Лучшее» подарит вам, вашим друзьям и близким позитивные праздничные эмоции и отличное настроение!