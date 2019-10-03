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Уральские пельмени

Уральские пельмени

Шоу «Уральские Пельмени» представляют большой концерт: «Уральские Пельмени. Лучшее!» В примету «как Новый Год встретишь, так его и проведёшь» верят многие. Да и те, кто не верят, всё равно инстинктивно стараются в декабре подтянуть настроение до нужного праздничного уровня. Шоу «Уральские Пельмени» сможет в этом помочь.

Профессионально, качественно и, главное, в нужное время! Большая порция качественного юмора от горячих уральских парней, любимые артисты, музыкальные выступления, самые популярные миниатюры, а также абсолютно новые номера — всё это и многое другое уже подготовлено именно для вас. Весёлая новогодняя атмосфера бонусом прилагается к каждому билету. Бабушки, которые не могут поделить одного внука, жёны, которые выбирают подарки мужьям, а также мужья, забирающие после корпоратива жён (или то, что от них осталось), семьи, посвящающие ночь созданию карнавального костюма для ребёнка — темы для номеров авторам Шоу «Уральские Пельмени» подбрасывает сама жизнь. А уж продвинутые технологии создания шоу позволяют каждый номер довести до блеска.

Шоу «Уральские пельмени. Лучшее» подарит вам, вашим друзьям и близким позитивные праздничные эмоции и отличное настроение!

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Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
28 ноября 2019, четверг
19:00
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Касса
Конкурс юных вокалистов
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1 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 880 ₽
Кто похитил Новый год?
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8 января, среда 12:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Sellout и «Архипанк»
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23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 270 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Жека (Евгений Григорьев)
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3 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Рождественская история
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21 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
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