Мальчик-дельфин-2
Премьера:
08.05.2025
Режиссер:
Яна Кузьмина
Жанр:
Анимационный, Приключение
Продолжительноcть:
95 минут
Возрастные ограничения:
6+
Героические подвиги мальчика-дельфина сделали его легендой среди морских обитателей и жителей острова, но несмотря на свою славу, он чувствует себя одиноким, ведь все вокруг ждут от него лишь новых свершений, а настоящих друзей у него почти нет. К тому же он до сих пор не знает историю своего происхождения, даже настоящее имя — загадка для мальчика. Внезапное появление в море огромных китов и злобных крабов вселяет страх в сердца островитян и морских обитателей. Судьба бросает мальчику-дельфину новый вызов, но вместе с ним дарит надежду.
Сегодня
|
10:00
|Алмаз Синема
|
10:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:30
|Люксор Тула
|
12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:35
|Алмаз Синема
|
16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
|Люксор Тула
Завтра
|
10:00
|Алмаз Синема
|
10:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:30
|Люксор Тула
|
12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:35
|Алмаз Синема
|
16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
|Люксор Тула
10 мая, суббота
|
10:00
|Алмаз Синема
|
10:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:30
|Люксор Тула
|
12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:20
|Алмаз Синема
|
16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
|Люксор Тула
11 мая, воскресенье
|
10:00
|Алмаз Синема
|
10:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:30
|Люксор Тула
|
12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:20
|Алмаз Синема
|
16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:30
|Люксор Тула
12 мая, понедельник
|
12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:30
|Люксор Тула
|
16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 мая, вторник
|
13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:30
|Люксор Тула
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 мая, среда
|
13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
14:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:10
14:05
|Люксор Тула
|
11:30
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
16:35
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
14:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:10
14:05
|Люксор Тула
|
11:30
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
16:35
10 мая, суббота
|Алмаз Синема
|
10:00
16:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:10
14:05
|Люксор Тула
|
11:30
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
16:35
11 мая, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:00
16:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:10
14:05
|Люксор Тула
|
11:30
17:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
16:35
12 мая, понедельник
|Люксор Тула
|
15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
16:35
13 мая, вторник
|Люксор Тула
|
15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:05
17:15
14 мая, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:05
17:15
1 - 14 мая
13 мая, вторник 00:00
26 мая - 10 мая 2024
11 мая, воскресенье 00:00
14 мая, среда 00:00
13 мая, вторник 00:00