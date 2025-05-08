Мальчик-дельфин-2

Премьера: 08.05.2025

Режиссер: Яна Кузьмина

Жанр: Анимационный, Приключение

Продолжительноcть: 95 минут

Возрастные ограничения: 6+

Героические подвиги мальчика-дельфина сделали его легендой среди морских обитателей и жителей острова, но несмотря на свою славу, он чувствует себя одиноким, ведь все вокруг ждут от него лишь новых свершений, а настоящих друзей у него почти нет. К тому же он до сих пор не знает историю своего происхождения, даже настоящее имя — загадка для мальчика. Внезапное появление в море огромных китов и злобных крабов вселяет страх в сердца островитян и морских обитателей. Судьба бросает мальчику-дельфину новый вызов, но вместе с ним дарит надежду.