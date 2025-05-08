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Мальчик-дельфин-2

Мальчик-дельфин-2

Премьера:
08.05.2025
 
Режиссер:
Яна Кузьмина
  
Жанр:
Анимационный, Приключение
  
Продолжительноcть:
95 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Героические подвиги мальчика-дельфина сделали его легендой среди морских обитателей и жителей острова, но несмотря на свою славу, он чувствует себя одиноким, ведь все вокруг ждут от него лишь новых свершений, а настоящих друзей у него почти нет. К тому же он до сих пор не знает историю своего происхождения, даже настоящее имя — загадка для мальчика. Внезапное появление в море огромных китов и злобных крабов вселяет страх в сердца островитян и морских обитателей. Судьба бросает мальчику-дельфину новый вызов, но вместе с ним дарит надежду.

Сегодня
10:00
Алмаз Синема
10:10
Иллизиум (Новомосковск)
11:30
Люксор Тула
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Иллизиум (Новомосковск)
14:35
Алмаз Синема
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Люксор Тула
Завтра
10:00
Алмаз Синема
10:10
Иллизиум (Новомосковск)
11:30
Люксор Тула
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Иллизиум (Новомосковск)
14:35
Алмаз Синема
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Люксор Тула
10 мая, суббота
10:00
Алмаз Синема
10:10
Иллизиум (Новомосковск)
11:30
Люксор Тула
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Иллизиум (Новомосковск)
16:20
Алмаз Синема
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Люксор Тула
11 мая, воскресенье
10:00
Алмаз Синема
10:10
Иллизиум (Новомосковск)
11:30
Люксор Тула
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05
Иллизиум (Новомосковск)
16:20
Алмаз Синема
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Люксор Тула
12 мая, понедельник
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Люксор Тула
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 мая, вторник
13:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30
Люксор Тула
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 мая, среда
13:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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