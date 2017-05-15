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Тульские узоры

Тульские узоры

Оркестр русских народных инструментов «Тульские узоры» под управлением Сергея Щадилова выступит с программой, посвященной музыкальной культуре разных стран. Программа перевернёт предcтавление многих зрителей о том, насколько динамичным, актуальным и ярким может быть оркеcтр народных инструментов. В музыкальную мозаику от «Тульских узоров» каждая cтрана впишет свой особенный штрих. Произведения этого концерта отражают многообразие и cамобытность музыки народов мира.

В программу также включены вокальные номера в исполнении солисток оркестра – народные песни, фрагменты из оперетт, романсы, песни военных лет.

Палитра концерта и исполнительcкий уровень музыкантов не оставят равнодушным ни одного человека в зале.

Билеты от 250 Р. Справки по телефону 385-285.

 

Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула, улица Демидовская, 52
19 мая 2017, пятница
18:30
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