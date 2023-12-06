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The Hatters

The Hatters

14 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» в рамках форума «Молодежь — будущее России» пройдет концерт The Hatters.

Их смело можно назвать феноменом современной рок-музыки. Всего лишь за шесть лет своего существования коллектив выпустил четыре студийных альбома, выступил в качестве хэдлайнера на всех крупнейших фестивалях страны и успешно гастролирует от Калининграда до Владивостока.

Группа собирает крупнейшие концертные площадки страны, их песни набирают миллионные прослушивания, а дискография насчитывает 7 успешных альбомов.

Выступление бесплатное, нужна регистрация.

Где и когда?
Тула Арена
14 декабря 2023, четверг
11:30
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14 декабря 2023, четверг
17:00
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