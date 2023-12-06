The Hatters
14 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» в рамках форума «Молодежь — будущее России» пройдет концерт The Hatters.
Их смело можно назвать феноменом современной рок-музыки. Всего лишь за шесть лет своего существования коллектив выпустил четыре студийных альбома, выступил в качестве хэдлайнера на всех крупнейших фестивалях страны и успешно гастролирует от Калининграда до Владивостока.
Группа собирает крупнейшие концертные площадки страны, их песни набирают миллионные прослушивания, а дискография насчитывает 7 успешных альбомов.
Выступление бесплатное, нужна регистрация.
Где и когда?
14 декабря 2023, четверг
11:30
14 декабря 2023, четверг
17:00
2 - 20 декабря
19 августа - 20 декабря
14 - 20 декабря
6 - 19 декабря
17 декабря, воскресенье 00:00
7 - 20 декабря