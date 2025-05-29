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Джейн Остин испортила мне жизнь

Джейн Остин испортила мне жизнь

Премьера:
29.05.2025
 
Режиссер:
Лаура Пиани
  
Актеры:
Камилла Разерфорд, Пабло Поли, Чарли Энсон, Аннабель Ленгронн, Лиз Краутер, Алан Фейрберн, Лола Пепло, Алиса Бюто, Лоранс Пьер, Ализе Суде
  
Жанр:
Мелодрама, Комедия, Ромком
  
Продолжительноcть:
94 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Безнадежно романтичная, но отчаянно одинокая парижанка Агата мечтает написать собственную книгу и найти любовь. В поисках перемен она принимает приглашение от писательской резиденции Джейн Остин и отправляется в Англию. Череда забавных обстоятельств приводит ее к неожиданному выбору: отдаться внезапной страсти к лучшему другу, поддаться ухаживаниям британского аристократа или... написать новую главу своего романа?

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