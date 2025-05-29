Джейн Остин испортила мне жизнь
Премьера:
29.05.2025
Режиссер:
Лаура Пиани
Актеры:
Камилла Разерфорд, Пабло Поли, Чарли Энсон, Аннабель Ленгронн, Лиз Краутер, Алан Фейрберн, Лола Пепло, Алиса Бюто, Лоранс Пьер, Ализе Суде
Жанр:
Мелодрама, Комедия, Ромком
Продолжительноcть:
94 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Безнадежно романтичная, но отчаянно одинокая парижанка Агата мечтает написать собственную книгу и найти любовь. В поисках перемен она принимает приглашение от писательской резиденции Джейн Остин и отправляется в Англию. Череда забавных обстоятельств приводит ее к неожиданному выбору: отдаться внезапной страсти к лучшему другу, поддаться ухаживаниям британского аристократа или... написать новую главу своего романа?
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
16:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 мая, пятница
|
16:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 мая, суббота
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 июня, воскресенье
|
15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 июня, понедельник
|
16:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 июня, вторник
|
17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 июня, среда
|
16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:25
30 мая, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:25
31 мая, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
1 июня, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:50
2 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:25
3 июня, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:10
4 июня, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40
1 мая - 4 июня
3 июня, вторник 00:00
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