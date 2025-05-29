Джейн Остин испортила мне жизнь

Премьера: 29.05.2025

Режиссер: Лаура Пиани

Актеры: Камилла Разерфорд, Пабло Поли, Чарли Энсон, Аннабель Ленгронн, Лиз Краутер, Алан Фейрберн, Лола Пепло, Алиса Бюто, Лоранс Пьер, Ализе Суде

Жанр: Мелодрама, Комедия, Ромком

Продолжительноcть: 94 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Безнадежно романтичная, но отчаянно одинокая парижанка Агата мечтает написать собственную книгу и найти любовь. В поисках перемен она принимает приглашение от писательской резиденции Джейн Остин и отправляется в Англию. Череда забавных обстоятельств приводит ее к неожиданному выбору: отдаться внезапной страсти к лучшему другу, поддаться ухаживаниям британского аристократа или... написать новую главу своего романа?