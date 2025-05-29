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Верни ее из мертвых

Верни ее из мертвых

Премьера:
29.05.2025
 
Режиссер:
Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу
  
Актеры:
Салли Хокинс, Билли Барратт, Ольга Миллер, Джона Рен Филлипс, Салли-Энн Аптон, Стивен Филлипс, Миша Хейвуд, Лиам Деймонс, Алина Беллчамберс, Сора Вонг
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
104 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Недавно осиротевшие брат и сестра находят новую семью в лице заботливой женщины. Однако, переехав в ее уединенный дом, они начинают подозревать, что за любовью их приемной матери скрывается нечто зловещее…

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