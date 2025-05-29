Верни ее из мертвых
Премьера:
29.05.2025
Режиссер:
Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу
Актеры:
Салли Хокинс, Билли Барратт, Ольга Миллер, Джона Рен Филлипс, Салли-Энн Аптон, Стивен Филлипс, Миша Хейвуд, Лиам Деймонс, Алина Беллчамберс, Сора Вонг
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
104 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Недавно осиротевшие брат и сестра находят новую семью в лице заботливой женщины. Однако, переехав в ее уединенный дом, они начинают подозревать, что за любовью их приемной матери скрывается нечто зловещее…
Сегодня
|
19:50
|Люксор Тула
|
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
|Алмаз Синема
|
21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:00
|Люксор Тула
Завтра
|
17:00
|Люксор Тула
|
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
|Алмаз Синема
|
21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
|Люксор Тула
|
00:05
|Алмаз Синема
31 мая, суббота
|
19:40
|Люксор Тула
|
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Люксор Тула
|
22:50
|Алмаз Синема
|
00:05
|Алмаз Синема
1 июня, воскресенье
|
19:40
|Люксор Тула
|
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Люксор Тула
|
22:50
|Алмаз Синема
2 июня, понедельник
|
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50
|Алмаз Синема
3 июня, вторник
|
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50
|Алмаз Синема
4 июня, среда
|
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
20:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:40
|Люксор Тула
|
19:50
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
20:55
00:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:40
|Люксор Тула
|
17:00
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
31 мая, суббота
|Алмаз Синема
|
22:50
00:05
|Люксор Тула
|
19:40
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
1 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
22:50
|Люксор Тула
|
19:40
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
2 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
3 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
4 июня, среда
|Алмаз Синема
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
17 мая - 6 июня
29 мая - 4 июня
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3 июня, вторник 00:00
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