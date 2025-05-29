Верни ее из мертвых

Премьера: 29.05.2025

Режиссер: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу

Актеры: Салли Хокинс, Билли Барратт, Ольга Миллер, Джона Рен Филлипс, Салли-Энн Аптон, Стивен Филлипс, Миша Хейвуд, Лиам Деймонс, Алина Беллчамберс, Сора Вонг

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 104 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Недавно осиротевшие брат и сестра находят новую семью в лице заботливой женщины. Однако, переехав в ее уединенный дом, они начинают подозревать, что за любовью их приемной матери скрывается нечто зловещее…