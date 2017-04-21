Татьяна Левашова

Музей «Ясная Поляна» продолжает цикл музыкальных вечеров в Доме Л. Н. Толстого . Авторская программа музыковеда Ольги Беловой «Музыка в доме Толстых» полюбилась слушателям, и в этом сезоне музей приглашает своих гостей на яснополянские летние музыкальные встречи каждую первую субботу в мае, июне и в июле.

Вечер 6 мая 2017 года будет посвящен цыганской музыке. Слушателей ждет встреча с замечательной певицей Татьяной Левашовой — обладательницей уникального по тембру голоса, лауреатом первого Всероссийского конкурса исполнителей русского и цыганского романса памяти Н. Жемчужного (гран-при), конкурса «Романсиада — 97», солисткой «Трио Ясная Поляна». В ансамбле с Татьяной Левашовой выступят два блестящих гитариста. Сергей Руднев — лауреат международных конкурсов и фестивалей, обладатель звания «Национальное достояние России», уникальный гитарист — композитор и аранжировщик, исследователь. Андрей Белашов — последователь традиционной русской школы игры на семиструнной гитаре, прекрасный аккомпаниатор-импровизатор. Работал в составе цыганских коллективов с династией Николая Жемчужного, Дианы и Жана Савельевых.

Концерт будет предварять тематическая экскурсия «Музыка в жизни Толстого». Она будет начинаться в 18.00 у Башен музея.

Вход по билетам. Стоимость билета на экскурсию и концерт — 2000 рублей.

Билеты можно приобрести по следующим адресам: