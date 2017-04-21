Татьяна Левашова
Музей «Ясная Поляна» продолжает цикл музыкальных вечеров в Доме
Вечер 6 мая 2017 года будет посвящен цыганской музыке. Слушателей ждет встреча с замечательной певицей Татьяной Левашовой — обладательницей уникального по тембру голоса, лауреатом первого Всероссийского конкурса исполнителей русского и цыганского романса памяти Н. Жемчужного (гран-при), конкурса «Романсиада — 97», солисткой «Трио Ясная Поляна». В ансамбле с Татьяной Левашовой выступят два блестящих гитариста. Сергей Руднев — лауреат международных конкурсов и фестивалей, обладатель звания «Национальное достояние России», уникальный гитарист — композитор и аранжировщик, исследователь. Андрей Белашов — последователь традиционной русской школы игры на семиструнной гитаре, прекрасный аккомпаниатор-импровизатор. Работал в составе цыганских коллективов с династией Николая Жемчужного, Дианы и Жана Савельевых.
Концерт будет предварять тематическая экскурсия «Музыка в жизни Толстого». Она будет начинаться в 18.00 у Башен музея.
Вход по билетам. Стоимость билета на экскурсию и концерт — 2000 рублей.
Билеты можно приобрести по следующим адресам:
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галерея «Ясная Поляна», тел.: +7−905−622−82−35
Тула, ул. Октябрьская, 12 (ост. «Ул. Луначарского»)
Режим работы: вторник — воскресенье 11:00 — 19:00, выходной — понедельник
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Касса музея-усадьбы «Ясная Поляна», тел.: +7 (48751) 76−001
Режим работы: вторник — воскресенье 09:00 — 17:00, выходной — понедельник