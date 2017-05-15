Онлайн-трансляция выступления Российского государственного симфонического оркестра кинематографии из Концертного зала имени П. И. Чайковского Московской государственной филармонии.

Дирижер — народный артист Российской Федерации Сергей Скрипка.

Российский государственный симфонический оркестр кинематографии, один из старейших отечественных коллективов, ведет свою историю со времён «Великого немого». Однажды, в сентябре 1924 года в знаменитом московском кинотеатре «Арс» на Тверской место перед экраном занял не пианист-тапер, а оркестр. Такое музыкальное сопровождение фильмов имело успех у зрителей, и вскоре коллектив, которым руководил композитор и дирижер Д. С. Блок , стал играть на сеансах и в других кинозалах. Отныне и навсегда судьба этого оркестра была связана с кинематографом.

Музыка шла рука об руку с кино с самого его рождения, с первого сеанса братьев Люмьер в 1895 году. С Оркестром кинематографии сотрудничали и продолжают сотрудничать все известные отечественные композиторы — Исаак Дунаевский, Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Георгий Свиридов, Эдисон Денисов, Альфред Шнитке, София Губайдулина, Андрей Петров, Родион Щедрин, Андрей Эшпай, Гия Канчели, Эдуард Артемьев, Геннадий Гладков, Владимир Дашкевич, Евгений Дога и другие.

Оркестр кинематографии внес свою лепту в создание лучших фильмов довоенного и военного времени выдающихся режиссеров Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина, Григория Александрова, Григория Козинцева, Ивана Пырьева. В послевоенные десятилетия оркестр записывает музыку ко множеству фильмов, среди которых подлинные шедевры отечественного кинематографа, удостоенные высших наград международных кинофестивалей — «Баллада о солдате» Григория Чухрая с музыкой Михаила Зива, «Война и мир» Сергея Бондарчука с музыкой Вячеслава Овчинникова, — а также картины Леонида Гайдая с музыкой Александра Зацепина, Евгения Матвеева с музыкой Евгения Птичкина, Никиты Михалкова с музыкой Эдуарда Артемьева и многие другие.

В 90-е годы оркестр возглавил его нынешний художественный руководитель и главный дирижер Сергей Иванович Скрипка, сумевший сохранить коллектив и поддержать его высокий исполнительский уровень. Сергей Скрипка входит в состав двух российских киноакадемий — «НИКА» и «Золотой орел», является членом Союза кинематографистов России. Музыкант удостоен почетных званий «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» (1993), «Народный артист Российской Федерации» (1998), звания Почетного гражданина г. Жуковского (2004), а также Премии Правительства России в области культуры (2010). В 2016 году указом президента С. Скрипка награжден орденом Почета за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

Работа в кино предъявляет к музыкальному коллективу особые требования. Запись музыки к фильму проходит в условиях строгих временных рамок почти без репетиций. Этот труд требует высокого профессионального мастерства каждого артиста оркестра, четкости и собранности, музыкальной чуткости и быстрого понимания замысла композитора. Всеми этими качествами в полной мере обладает Российский государственный симфонический оркестр кинематографии, для которого практически не существует невыполнимых задач. На сегодняшний день он является одним из самых мобильных оркестров, способных играть в любых больших и малых составах, трансформироваться в эстрадный и джазовый ансамбль, выступать в филармонических концертах с самыми разными программами.

В программе песни и музыка из фильмов о малой родине, русской деревне, сильных человеческих чувствах простых героев-тружеников:

Дм. и Д. Покрасс («Трактористы» И. Пырьева);

И. Дунаевский («Кубанские казаки» И. Пырьева);

А. Пащенко («Чужая родня» М. Швейцера);

Б. Александров («Свадьба в Малиновке» А. Тутышкина);

К. Молчанов («Дело было в Пенькове» С. Ростоцкого);

М. Фрадкин («Простая история» Ю. Егорова);

А. Пахмутова («Девчата» Ю. Чулюкина);

В. Дашкевич («Бумбараш» Н. Рашеева, А. Народницкого);

Я. Френкель («Белые росы» И. Добролюбова);

В. Левашов («Любовь и голуби» В. Меньшова);

А. Рыбников («Вот моя деревня» В. Трегубовича, «Шла собака по роялю» В. Грамматикова).

Цена билета: 50 Р.