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Где в Туле поесть на 400 рублей? Часть 4

Где в Туле поесть на 400 рублей? Часть 4

Вкусный проект Myslo: пробуем и делимся впечатлениями!

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фастфуда в Туле.

Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

 

В комментариях под третьей частью подрубрики «Где поесть на 400 рублей» мы нашли еще пару любопытных мест, которые нам посоветовали читатели. Попробовали, оценили — готовы делиться результатами с вами!

Напомним правила: обед должен включать горячее, суп или салат и напиток. Больше позиций — отлично! Ограничений на специальные предложения (комбо, бизнес-ланчи) нет. Так как большинство «участников» эксперимента — столовые, время ожидания не учитывается (в кафе оно составило более 7 минут).

Предыдущие части читайте тут, тут и тут.

Myslo искал дешевую и вкусную еду в:

Жар-базар

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/d5/36/0684-4d41-4104-8a84-9848af823d90/9d75a7c8-1e01-46fe-875e-6fdb68d5cf84.png

Мы взяли:

  • рубленую куриную котлету (145 руб.),
  • отварную гречку (58 руб.),
  • салат из свежей капусты (52 руб.),
  • ягодный компот (42 руб.).

Итог: 297 руб.

Первым делом мы попробовали компот. Разбавленный, практический безвкусный, в меру сладкий.

Гречка сварена как положено: рассыпчатая, в кашу не превратилась. Но вот сливочного масла ей не хватает — уж слишком пресная. Соль-перец на столе — сыпь не хочу.

Котлета на любителя: пару раз попались не жующиеся прожилки, много лука, слегка суховата. Зато курица достаточно нежная, посыпана укропом — он тут очень кстати.

Салат порадовал нас величиной порции — обычно в столовых кладут буквально горсточку «Витаминного» салата (и всех его производных). Овощи свежие, но нам не хватило заправки: побольше бы сахара-уксуса, и будет идеально!

В целом неплохо, но ожидания «Жар-базар» не оправдал.

Особенно учитывая фривольность здешнего персонала: одна из сотрудниц громко, не стесняясь в выражениях, рассказывала собеседнику о неурядице с личным авто. Благо детская зона находится в дальнем от кухни углу.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Анастасия

Анастасия.jpg

Мы взяли:

  • котлету куриную (100 руб.),
  • картофельное пюре с подливкой (55 руб.),
  • апельсиновый сок (55 руб.),
  • салат «Весенний» (45 руб.).

Итог: 255 руб.

Сок скорее похож на компот из сладких консервированных апельсинов. Ну или просто разбавленный «напиток сокосодержащий», щедро сдобренный сахаром.

Похоже, пюре приготовили из старого картофеля: на вкус оно блеклое и крахмалистое — «столовское» в худшем смысле слова. Котлета такая же — ей мы 100% говорим «нет». Мяса мало, хлеба и лука — много. Внутри мягкая, чуть ли не жидкая, с неприятной горчинкой в послевкусии.

Салат из капусты — любимец рубрики — слишком сладкий.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Столовая на Пушкинской

столовая пушкинская.jpg

Мы взяли:

  • куриную грудку (135 руб.),
  • цезарь с курицей (125 руб.),
  • отварной рис (60 руб.),
  • компот (50 руб.).

Итог: 360 руб.

В качестве заправки для салата мы выбрали сметану. Не повторяйте наших ошибок: берите майонез. Если закрыть глаза на не самое удачное сочетание, «Цезарь» тут неплохой: свежие овощи, мягкая курочка, вкусная сметана и сыр.

Рис рассыпчатый, но пресный, со странным привкусом. Куриная грудка а-ля «по-французски» суховата, сыра сверху пожалели.

Напиток скорее напоминает слегка разбавленный яблочный сок.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Олива

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В этот день комплексный обед состоял из:

  • салат «Охотничий»,
  • куриное бедро с картофелем по-деревенски и кетчупом,
  • суп с рисом и картофелем,
  • хлеб (четыре кусочка белого и четыре кусочка ржаного),
  • компот из сухофруктов.

Итог: 400 руб.

Выглядит все аппетитно, да и набор на одну персону более чем сытный.

Пряный картофель нам понравился, правда кожица у него толстая и не хрустящая. Ну да ладно, с кетчупом — самое то. А вот за куриное бедро жирный минус: мясо пересушено в ноль.

В составе «Охотничьего» салата отварной картофель, колбаски, ароматный укроп, маринованные огурчики и сладкий лук. Сытный и при этом не перегруженный «тяжелыми» ингредиентами — ему ставим пятерку.

Суп показался нам очень уж жирным — бульон невкусный, а остальные составляющие пропитались его ароматом. Доедать не стали.

А вот к компоту не придраться: сладкий, с насыщенным ароматом сухофруктов.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Столовая на Красноармейском

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Мы взяли:

  • салат «Цезарь» (160 руб.),
  • куриную тефтелю (75 руб.),
  • отварную гречку (30 руб. за полпорции),
  • вишневый сок (55 руб.).

Итог: 320 руб.

К нашему удивлению, в пластиковом стаканчике оказался далеко не самый дешевый вишневый сок.

Но это не самое большое открытие. Здесь подают самый вкусный «Цезарь», который можно обнаружить в столовых. Свежие овощи, мягкая сочная курочка и — шок! — пармезан со вкусом пармезана! Не безвкусная желтая стружка, а настоящий сыр! Сухарики обильно посыпаны специями, но на наш вкус слишком мягкие.

Гречка как гречка, с подливкой «зашла» на ура. А вот в куриной тефтеле оказалось не так много мяса, как нам хотелось бы — скорее это рисовая котлета с добавлением куриного фарша. 

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

 

Самый дорогой обед — «Олива» (400 руб.).

Самый дешевый обед — «Анастасия» (255 руб.).

Самый вкусный, по мнению редакции, — «Столовая» на Красноармейском.

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