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Губернатор отложил запрет самокатов в тульских парках
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Губернатор отложил запрет самокатов в тульских парках

Он призвал профильных чиновников еще раз подумать: «Чтобы мы не принимали безумных решений».

На оперативном совещании в правительстве обсудили тему электросамокатов и грядущего запрета на использование СИМ во всех пяти тульских парках. Напомним, соответствующее постановление главы администрации города уже подписано, но пока не вступило в силу — проходит юридическую экспертизу.

На совещании 19 мая обстановку доложил зампред правительства региона Родион Дудник. Он сообщил, что вместе с популярностью СИМ растет и количество ДТП с ними. В этом году в Туле зафиксировано 87 ДТП с самокатами, это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Все аварии зарегистрированы в Туле.

Родион Дудник рассказал, что со всеми кикшеринговыми операторами достигнуты договоренности, они сами блокируют нарушителей. С начала года заблокирован 721 аккаунт, 648 из них — несовершеннолетние люди, 78 человек оштрафованы за нарушения.

По словам Дудника, в ближайшее время во всех пяти тульских парках самокаты запретят. Сначала арендованные, потом и личные. 

— А где можно кататься-то? — спросил Миляев. 

— Кроме центра — везде, — сказал Дудник.

Губернатору решения о запретах явно не понравились: «Давайте подумаем, правильно ли запрещать СИМ в парках? Ведь парк — это территория отдыха». Спросил о количестве ДТП с самокатами в парках, но никто из присутствующих не смог назвать цифру.

При этом, как выяснилось, просьб о запрете СИМ в парках нет, есть жалобы с просьбой «отрегулировать и упорядочить». 

— Давайте попробуем избежать 100-процентного запрета, — сказал Миляев. — Подумаем, как отрегулировать движение, как навести порядок.

Он предложил проанализировать все жалобы и обращение про самокаты, «чтобы мы не принимали безумных решений».

Глава региона дал чиновникам и правовому управлению две недели на понимание ситуации и принятие взвешенного решения.

Миляев долго пытался выяснить у профильных чиновников правила езды на СИМ и меры наказания за нарушения.

— Я не катался ни разу в жизни на электросамокате, я просто хочу понять! — сказал Миляев. — Я катался только на деревянном самокате с колесами из подшипников… Правила должны быть просты и понятны, и они должны быть доступны пользователям.

Он предложил наклеить QR-код на каждый самокат с мерами ответственности и правилами пользования СИМ.

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