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Новые горизонты

Новые горизонты

24 и 25 мая в Щекинском районе в городе Советске на берегу Советского водохранилища пройдет фестиваль «Новые горизонты». Среди участников — объединение «Корабелы», поисковый отряд «Звезда», клуб исторической реконструкции «Северная Русь», туристические клубы, общественные организации Тульской области, представители творческих объединений, геологи, археологи, краеведы и путешественники.

Мероприятие посвящено популяризации деятельности Русского географического общества, повышению интереса населения к познанию своей страны и активному отдыху.

В программе фестиваля: 

  • мастер-классы по краеведению, навигации и ориентированию на местности;
  • заплыв на маломерных судах участников клуба «Корабелы»;
  • организованный пеший поход по историческим местам и окрестностям и т. д.

Подробнее — в афише:

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Вечером участников ждут бардовские песни у костра под звездами и ночевка в палаточном лагере (нужна предварительная регистрация).

Вход свободный. 0+.

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Тула
Тула , Тула
24 мая 2025, суббота
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