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Как заработать на убийстве

Как заработать на убийстве

Премьера:
15.05.2025
 
Режиссер:
Франк Дюбоск
  
Актеры:
Франк Дюбоск, Лора Калами, Бенуа Пельворд, Жозефина де Мо, Ким Ижлен, Мехди Мескар, Тимео Мао, Эмманюэль Дево, Лука Мельява, Жан-Луи Лока, Кристоф Канар, Анна Ле Ни, Анна-Лиза Эймбюрже
  
Жанр:
Триллер, Комедия
  
Продолжительноcть:
113 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Жизнь супругов Мишеля и Кэти давно превратилась в рутину: финансовые трудности и семейный быт убили всякое желание общаться друг с другом. Один из таких заурядных дней неожиданно превращается в цепь сумасшедших событий, когда Мишель становится виновником аварии на лесной дороге. Два трупа, обмазанные медом, огромный медведь и сумка с двумя миллионами евро могут вызвать острое желание снова поговорить с женой.

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