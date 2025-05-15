Как заработать на убийстве

Премьера: 15.05.2025

Режиссер: Франк Дюбоск

Актеры: Франк Дюбоск, Лора Калами, Бенуа Пельворд, Жозефина де Мо, Ким Ижлен, Мехди Мескар, Тимео Мао, Эмманюэль Дево, Лука Мельява, Жан-Луи Лока, Кристоф Канар, Анна Ле Ни, Анна-Лиза Эймбюрже

Жанр: Триллер, Комедия

Продолжительноcть: 113 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Жизнь супругов Мишеля и Кэти давно превратилась в рутину: финансовые трудности и семейный быт убили всякое желание общаться друг с другом. Один из таких заурядных дней неожиданно превращается в цепь сумасшедших событий, когда Мишель становится виновником аварии на лесной дороге. Два трупа, обмазанные медом, огромный медведь и сумка с двумя миллионами евро могут вызвать острое желание снова поговорить с женой.