Как заработать на убийстве
Премьера:
15.05.2025
Режиссер:
Франк Дюбоск
Актеры:
Франк Дюбоск, Лора Калами, Бенуа Пельворд, Жозефина де Мо, Ким Ижлен, Мехди Мескар, Тимео Мао, Эмманюэль Дево, Лука Мельява, Жан-Луи Лока, Кристоф Канар, Анна Ле Ни, Анна-Лиза Эймбюрже
Жанр:
Триллер, Комедия
Продолжительноcть:
113 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Жизнь супругов Мишеля и Кэти давно превратилась в рутину: финансовые трудности и семейный быт убили всякое желание общаться друг с другом. Один из таких заурядных дней неожиданно превращается в цепь сумасшедших событий, когда Мишель становится виновником аварии на лесной дороге. Два трупа, обмазанные медом, огромный медведь и сумка с двумя миллионами евро могут вызвать острое желание снова поговорить с женой.
17 мая, суббота
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 мая, воскресенье
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 мая, понедельник
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 мая, вторник
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 мая, среда
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 мая, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
18 мая, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
19 мая, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
20 мая, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
21 мая, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
11 - 21 мая
1 - 21 мая
13 - 21 мая
8 - 21 мая
13 - 21 мая
17 мая, суббота 00:00