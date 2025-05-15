Погода в Туле 16 мая: без осадков и до +22°

16 мая в Тульской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков.
Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°С, днем +17…+22°С.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Прогноз составлен по данным Гидрометцентра.
16 мая в Тульской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков.
Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°С, днем +17…+22°С.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
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