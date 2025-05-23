25 мая в «Октаве» пройдет фестиваль «Аой-мацури». Это масштабное культурное событие, которое уже второй год подряд объединяет традиции Китая, Японии и Кореи.

Фестиваль посвящён культурному диалогу между Россией и странами Восточной Азии. Название «Аой-мацури» отсылает к древнему японскому празднику мальвы и символически соединяет его с Международным днём семьи, который отмечается в этот же день.

Посетителей ждет насыщенная программа: концерты, дефиле в кимоно, театрализованные постановки, показательные выступления боевых искусств, а также десятки мастер-классов и лекций.

Концертная программа с 12.00 до 21.30:

— танцевальный мюзикл по китайской сказке «Мулан»;

— шоу японских барабанов и традиционного фехтования;

— музыкальные выступления на японских инструментах;

— K-pop—батлы и косплей-дефиле;

— популярные советские песни на японском;

— финальное огненное шоу.

Образовательные и творческие мастер-классы:

— японская живопись тушью (суми-э), каллиграфия, оригами и японские шахматы;

— китайская и японская чайные церемонии;

— изготовление корейских амулетов, техника кинцуги и светящихся кусудам;

— боевые искусства: катана, кюдо, тайцзи-цюань;

— танцевальные воркшопы по японским и корейским направлениям.

Лекции и встречи:

— всё о японских шахматах сёги;

— история японской одежды;

— знакомство с языками и культурой Востока.

Фестиваль станет пространством для глубокого культурного погружения: можно будет попробовать азиатскую кухню, узнать больше о восточной философии и традиционной медицине, попробовать себя в каллиграфии или стрельбе из японского лука.

Вход свободный, по предварительной регистрации. 0+