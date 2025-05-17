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Тарифы на коммуналку вырастут почти на 12%
Фото Дмитрия Дзюбина.

Тарифы на коммуналку вырастут почти на 12%

Таков будет средний показатель повышения стоимости коммунальных услуг по стране.

Тарифы ЖКХ в июле 2025 года будут проиндексированы в России в среднем на 11,9%, но размер повышения будет различаться в разных регионах. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Проиндексированы будут водоснабжение, отопление, вывоз мусора, электроэнергия и другие услуги. 

Повышение вызвано инфляцией и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры. Процент повышения в 11,9% является усредненным, поскольку в одних регионах он будет выше, а в других ниже. Все зависит от решений региональных комитетов по тарифам, сообщает ТАСС.

Напомним, в марте губернатор Дмитрий Миляев сообщал, что в Тульской области тарифы вырастут на 7,5%. Это меньше допустимой для нашего региона индексации в 9,9%. Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям — 3,6%, а в 2025–2028 годах — 2,1%.

 

 

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