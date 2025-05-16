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  5. Новое здание областного суда построят к 2016 году - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 34 - MySlo.ru
  6. Новое здание областного суда построят к 2016 году - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 34 - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 25 апреля - 9 мая

6 лучших комментариев: 25 апреля - 9 мая

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

«Ни поработать, ни до дома добраться»: из-за сбоев в работе Интернета туляки остались без навигаторов и такси

«Ни поработать, ни до дома добраться»: из-за сбоев в работе Интернета туляки остались без навигаторов и такси

- 2 -

Будет ли в Туле новый стадион?

Будет ли в Туле новый стадион?

- 3 -

В Туле состоялась выставка собак всех пород

В Туле состоялась выставка собак всех пород

- 4 -

Паломники пожаловались на отсутствие дороги к святому источнику в с. Косое

Паломники пожаловались на отсутствие дороги к святому источнику в с. Косое

- 5 -

В Туле по нацпроекту отремонтируют более 11 км дорог

В Туле по нацпроекту отремонтируют более 11 км дорог

- 6 -

Уничтожили! Сочинский позор «Арсенала»

Уничтожили! Сочинский позор «Арсенала»

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Автор:
вчера, в 17:53 +2
 

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8 лучших комментариев: 11 апреля - 25 апреля
8 лучших комментариев: 11 апреля - 25 апреля
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