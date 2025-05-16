6 лучших комментариев: 25 апреля - 9 мая

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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«Ни поработать, ни до дома добраться»: из-за сбоев в работе Интернета туляки остались без навигаторов и такси
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Будет ли в Туле новый стадион?
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В Туле состоялась выставка собак всех пород
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Паломники пожаловались на отсутствие дороги к святому источнику в с. Косое
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В Туле по нацпроекту отремонтируют более 11 км дорог
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Уничтожили! Сочинский позор «Арсенала»
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