Гиганты Ла-Манша
Премьера:
22.08.2024
Режиссер:
Гонсало Гутьеррес Г.Г.
Жанр:
Анимационный, Приключение
Продолжительноcть:
85 минут
Возрастные ограничения:
6+
Рейтинг:
7.10
Альфонсо с друзьями, Викторией и Пансо, пытаются спасти город от штормового монстра. Его создал в своих лабораториях злобный Дон Карраско. Он хочет разрушить город и построить на его месте парк развлечений. Дети и родители объединились, чтобы остановить злодея, но для этого им нужно разбудить Гигантов.
17 - 25 мая
1 - 21 мая
8 - 21 мая
13 - 22 мая
13 - 21 мая
11 - 21 мая