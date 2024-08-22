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Гиганты Ла-Манша

Гиганты Ла-Манша

Премьера:
22.08.2024
 
Режиссер:
Гонсало Гутьеррес Г.Г.
  
Жанр:
Анимационный, Приключение
  
Продолжительноcть:
85 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 
Рейтинг:
7.10
 
 

Альфонсо с друзьями, Викторией и Пансо, пытаются спасти город от штормового монстра. Его создал в своих лабораториях злобный Дон Карраско. Он хочет разрушить город и построить на его месте парк развлечений. Дети и родители объединились, чтобы остановить злодея, но для этого им нужно разбудить Гигантов.

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