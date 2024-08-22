Гиганты Ла-Манша

Премьера: 22.08.2024

Режиссер: Гонсало Гутьеррес Г.Г.

Жанр: Анимационный, Приключение

Продолжительноcть: 85 минут

Возрастные ограничения: 6+

Рейтинг: 7.10

Альфонсо с друзьями, Викторией и Пансо, пытаются спасти город от штормового монстра. Его создал в своих лабораториях злобный Дон Карраско. Он хочет разрушить город и построить на его месте парк развлечений. Дети и родители объединились, чтобы остановить злодея, но для этого им нужно разбудить Гигантов.